Pripremljen je nacrt zakona kojim bi se zabranila upotreba mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

Ova inicijativa dolazi kao odgovor na sve veće zabrinutosti roditelja i nastavnika u vezi sa ometanjem nastave i smanjenjem koncentracije učenika.

Mobilni telefoni, iako korisni u mnogim aspektima, često predstavljaju distrakciju u učionici, što negativno utiče na proces učenja.

Ovaj predlog predviđa:

- Učenici ne bi smeli koristiti mobilne telefone tokom nastave i odmora.

- Telefoni bi se odlagali po ulasku u školu i vraćali tek po završetku nastave.

- Izuzeci bi postojali samo u specijalnim slučajevima (npr. zdravstveni razlozi uz medicinsku dokumentaciju).

- Nastavnici bi bili odgovorni za komunikaciju sa roditeljima kad je to neophodno.

zoran pašalić i deca koja gledaju u telefone

Neke ivanjičke škole već su učinile konkretne korake u vezi sa ovom temom. U tim školama, učenici su obavezni da ostave svoje telefone na ulazu u učionicu, čime se omogućava fokusiranije i produktivnije okruženje za rad.

Nastavnici iz ovih škola izveštavaju o pozitivnim promenama u ponašanju i pažnji učenika, što dodatno podstiče raspravu o potrebi za širim sprovođenjem ovakvih mera.

Predlog zakona treba da prođe parlamentarnu proceduru. Termin rasprave i glasanja zavisi od Skupštine, ali najave iz decembra 2025. govore da bi to moglo biti u prvim mesecima 2026. godine.

Postoji sumnja i da će zakon izazvati žustru debatu među poslanicima, jer postoje i oni koji smatraju da bi mobilni telefoni mogli biti korisni kao edukativni alati ako se pravilno koriste.

Kurir/ Telegraf.rs

Deca gledaju u telefone
untitled1.jpg
dragica.jpg
shutterstock-478271713.jpg

