Slušaj vest

Ivana koja je student medicine, a ujedno i mama, podelila je neprijatno iskustvo koje je doživela kod ginekologa, a koje ju je veoma potreslo.

Kako je navela veliku neprijatnost doživela je u osmoj nedelji trudnoće kada joj je doktorka rekla da bebino srce ne radi.

- Odmah sam saznala da sam trudna, 14. dan od začeća ploda i kada sam otišla kod načelnice jednog doma zdravlja gde ja živim, ona je meni rekla: "Ti beše studiraš medicinu, ništa više od tvog fakulteta, otpiši ga, nema šansi" - počela je Ivana priču.

"Ovo nije dobro"

To je bio prvi šok. U šestoj nedelji dobila je koronavirus te je bila sprečena da ode na pregled kako bi se uvrdila srčana radnja ploda.

- Otišla sam u osmoj nedelji i kada sam ušla ona mi je rekla: "Lezi da uradim ultrazvuk". Radila mi je ultrazvuk putem stomaka. Citiram je: "Samo da znaš ovo nije dobro, srce ne radi". Joj, ne želim da pričam kako sam se osećala u tom trenutku i slično - podelila je ona.

Potom joj je doktorka rekla da se skine i da urade vaginalni ultrazvuk za svaki slučaj.

- Ne znam ni kako sam uspela da se skinem. Uradila mi je ultrazvuk i rekla: "A evo ga, ipak radi". Ona je doslovno meni saopštila da... Ne želim ni da izgovaram, i onda kao: "E, ipak nije, ipak je sve u redu." Bilo ko, ko ima malo mozga u glavi, zna kako to može da utiče na trudnoću, na trudnicu, ma na bilo koju osobu - ispričala je Ivana.

Zastrašujuće ponašanje

Dodala je da je zastrašujuće da jedan lekar specijalista, načelnik odeljenja, tako nešto kaže pacijentkinji.

- "Možda je mrtvo, e ipak nije mrtvo, vidi evo ga srce radi." Nisam je prijavila, samo sam uzela svoj karton i iste sekunde se prebacila kod druge doktorke. Kao budući lekar smatram da niko nema pravo da se ponaša ružno prema pacijentima, pogotovo ne lekari koji trebaju da budu sigurnost - zaključila je.