"PROBLEM JE ODNOS PREMA ŽENAMA, ONE DOĐU DA SE PORODE, A NEKO SE DERE NA NJIH" Sagovornica Kurir TV o korenu akušerskog nasilja

U proteklo vreme dosta se spominjala tema o slobodi rađanja, o iskustvima žena na porođaju u Srbiji, udruženja Centar za mame, koje još 2015. godine pokazalo da svaka deseta porodilja više ne želi da ponovo rađa zbog trauma na porođaju.

Uz sav napredak medicine, očigledno je da neke najvažnije veštine lekara, kao što su komunikacija, etičnost i ljubaznost, nisu svuda, nažalost, napredovale.

O tome kako da se ovakva užasna iskustva porodilja više nikada ne ponove, govorila je gošća "Puls Srbije" Jovana Ružičić iz Centra za mame.

Ona je iznela svoje mišljenje oko toga šta je uticalo na to da imamo pojavu ovakvih stravičnih ispovesti.

- Znate, bojim se da bi nam trebalo još nekoliko nedelja i pola čitave emisije da raščlanjujemo član po član i razlog po razlog šta je dovelo do toga. Pokušaću kratko da odgovorim, a to je zaista jako teško, kao što ste i sami rekli, akušersko nasilje je jedan višedecenijski problem u našoj državi koji potiče od mnogo toga. Od toga da ne postoje jasne kazne, da se ne sprovode mere sankcionisanja, gotovo nikada kada dođe do lekarske greške, na žalost to se dešava, do toga da na žalost u velikom broju kliničkih, odnosno u velikom broju medicinskih slučajeva se ne koriste najnovije metodologije, ne prate najnovija istraživanja, najnovije ono što bi trebalo, ali čini mi se broj jedan problem ako treba da ga izdvojimo je naš odnos prema ženi, odnosno naš odnos kao društvo prema ženi, jer kakav nam je taj odnos takav će biti i doživljaj porađanja - započela je Ružičić, pa nastavila:

- U ostalim bolnicama različiti pacijenti i pacijentkinje imaju neke tretmane koje ne možemo reći da su samo loši, ali porodilišta su zaista specifična, zato što u porodilišta dolaze samo žene. Dolaze da ostvare, da rode dete, da budu mame, da urade nešto fantastično što po svojoj prirodi, po svojoj biologiji mogu, a onda se nalaze u situacijama u kojima se na njih dere, gde se one vređaju i gde nemaju jedan ljudski i dobar odnos prema njima. Zamislite da uđete u samoposlugu i da vas neko ko radi u samoposluzi tako tretira kao što se tretiraju porodilje u Srbiji. Svi bismo ustali protiv toga, nešto bi se desilo.

