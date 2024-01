"AKO FEN UPADNE U VODU, ODMAH ĆE SE ISKLJUČITI STRUJA U CELOM STANU" Električar o benefitima sprave koja SPAŠAVA ŽIVOT (VIDEO)

Sagovornik novinarke Kurira Kristine Džoković je pre samog uključenja rekao da ova spravica bukvalno svakome u kući može da spasi život, a detalje o fid skopki izneo je Zlatan Mišić, električar.

Spravica koja spašava život

- Tu spravicu koju držite u ruci, ona je u stvari obavezna po novim našim propisima, da se ugradi u stan, u nove stanove je normalno, za stare to nije slučaj i služi baš bukvalno da zaštiti čoveku život. Oseti najsitnije nepravilnosti u našoj instalaciji i je odmah isključuje struju u celom stanu. To se zove fid sklopka, znači nije feedova kao što mnogi to kažu, nego fid sklopka. To je uređaj koji meri struju koja je ušla u naš stan i koja je izlazila, odnosno koja je izlazila ka potrošačima. Ako slučajno, eto kolega malo preko, držimo fen za kosu i upadne u vodu, on će odmah to da oseti i isključi će struju u celom stanu. Tako da je to odlična zaštita, preporuka je svima koji nemaju to da ugrade, a oni koji imaju da obavezno izvrše testiranje, koje je neke na šest meseci obavezno kako bi to utvrdili da radi - objasnio je Mišić.

foto: ronstik / Alamy / Alamy / Profimedia

Potom je odgonetnuo samo delovanje osigurač, koji zapravo nisu dovoljni da nas zaštite od svih prilika:

- Da, pa vidite ovako, znači osigurači ne služe da nama spasu život, da zaštite nas, oni nas indirektno štite od nekog požara itd. Osigurači služe da zaštite našu instalaciju, odnosno kablove koje su položeni negde u zidu ima. Oni su za to namenjeni. Ako mi sada pipnemo tu neku fazu slučajno ili ne znam, deca, onda osigurač neće odreagovati. Neće to zaštititi, on može da nas zaštiti ako slučajno u bojleru ta faza nekako je opasno po život, ako padne na masu pa preko uzemljenja se napravi neki spoj, u tom slučaju će osiguračno odreagovati i to je okej. Međutim, ako nije takva vrsta kvara, to je vrlo opasno po ljudski život i tu onda dolazi na scenu ta naša fit sklopka, koja u stvari osjeća najsitnije nepravilnosti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 NAJBOLJE JE UDALJITI SE NA JEDNOJ NOZI, NIKAKO NA OBE Električar za Kurir TV: Saveti za ponašanje sa strujom usled oluje