TOKOM NOĆI STIŽE SNEG U OVE DELOVE SRBIJE: Hladni front tokom vikenda donosi zahlađenje, snežni pokrivač i do 20 centimetara

Prolazno naoblačenje sa slabom kišom uveče zahvatiti severne, a tokom noći brzo će se premeštati i preko ostalih krajeva naše zemlje ka jugu, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama će padati sneg. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Lokalno se očekuje pojava poledice. U toku večeri do Vojvodine se očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, a ovo pogoršanje vremena tokom noći proširiće se i na ostale predele Srbije. U drugoj polovini noći i pred jutro u svim brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg. Padavine će biti prolaznog karaktera. Uz padavine biće prisutan prodor hladnog fronta.

Na planinama poput Zlatara, Kopaonika, Stare planine i drugih viših planinama očekuje se da padne 10 do 20 centinetara snega, a sneg će zabeliti i niže planine, pri čemu se može manji snežni pokrivač može ponegde formirati i u nižim predelima južne, jugoistočne i zapadne Srbije, ali uz brzo otapanje. Istovremeno, u drugoj polovini noći na severu Srbije očekuje se razvedravanje i to prvo u Vojvodini, pa će u subotu tokom dana biti sunčano. U ostalim predelima Srbije očekuje se promenljivo oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima u vidu kiše, na planinama u obliku snega.

U noći između subote i nedelje i tokom nedelje predele Srbije južnije od Save i Dunava očekuje novi talas padavina, ali ne očekuju se značajnije količine. U nižim predelima očekuju se uglavnom kiša i susnežica, u brdsko-planinskim predelima sneg. Padavine će biti pljuskovitog, lokalnog i kratkotrajnog karaktera, tako da neće zanačjno uticati na povećanje snega u predelima gde ga bude bilo.

Kada je Beograd u pitanju, u petak uveče i tokom noći jače naoblčenje sa kišom, a pred jutro razvedravanje. Tokom vikenda uglavnom suvo, samo u noći između subote i nedelje i delom u nedelju na širem području grada očekuje se kratkotrajna i veoma lokalna pojava pljuska kiše ili susnežice, u višim delovima grada i pljusak snega.

Iako se preko Srbije očekuje prodor hladnog fronta, ne očekuje se značajni pad temperature vazduha. Jutarnja temperatura u subotu biće od -4°C na jugu do 4°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 6 do 10°C, a u nedelju ujutro od -3 do 3°C, tokom dana od 3 do 9°C. Maksimalna temperatura u Beogradu biće u subotu do 8°C, u nedelju do 6°C, a na višim planinama tokom celog dana biće ispod 0°C.

