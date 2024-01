"FATALNE KOMPLIKACIJE OD OPERACIJA ŽELUCA NASTAJU U NAREDNIH 10 DANA!" Dr Ilić otkrio sve što treba da znate o ovoj intervenciji

Komplikacije oko operacije želuca, nažalost, nisu retka pojava, a poslednjih nedelja u javnosti su odjeknule vesti o smtonosnim posledicama tih zahvata izvršenih u Turskoj.

Kako je Kurir objavio, dvojica Beograđanina preminula su u Urgantnom centru zbog toga, kao i mlada Britanka Morgan Ribeiro, kojoj je po povratku iz Turske pozlilo u avionu, koji je prinudno sleteo u Beograd gde je nakon velike borbe srpskih lekara i ukazane pomoći, ipak izgubila život.

Prof. dr Miroslav Ilić, opšti hirurg sa iskustvom u abdominalnoj, endokrinoj i laparoskopskoj hirurgiji sa Instituta u Sremskoj Kamenici, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je objasnio sve što treba da se zna o operaciji želuca.

- Pacijent apsolutno treba da bude pored lekara najmanje desetak dana, a kasnije da bude stalno s njim u kontaktu, porukama ili nekim drugim sredstvom. Ja operišem 15 godina, svim mojim pacijentima kažem da bih voleo da budu pored mene desetak dana. Sve fatalne komplikacije koje se mogu dogoditi, a one postoje, događaju se upravo unutar tih desetak dana najčešće - rekao je Ilić.

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnuo na komplikacije bariatrijske hirurgije.

Krvarenje, što je relativno lako rešivo. Međutim, druga komplikacija to je razilaženje steplerske linije, pravljenje fistule, curenje sadržaja želuca ili iscijedak u slobodnu peritonealnu šupljinu. To je vrlo kompleksna situacija i ona se može dijagnosticirati kompjuterizovanom tomografijom i odmah uraditi nešto od operativnih zahvata ili endoskopskih zahvata. Sve ovo što govorim, to ne može da se uradi u nekoj maloj bolnici. To se može uraditi isključivo u ozbiljnom tercijarnom centru koji ima i CT i endoskopiju i mogućnost da se pacijent hrani narednih dana itd. Znači, veoma je kompleksno. Treća komplikacija koja se veoma često događa, a to su tromboembolijske komplikacije na plućima i tada isto moćna diagnostika i ozbiljni lekovi moraju da budu primenjeni da taj pacijent bude zbrinut kako treba - rekao je Ilić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sve ovo što sam rekao, te fatalne komplikacije, događaju se upravo unutar desetak dana od primarne intervencije. Intervencija je relativno laka, ali one koje nagovaraju turske agencije na operaciju slabo se pripremaju za operaciju. Ja insistiram mojim pacijentima da moraju da omršave između 8 i 10 odsto pre operacije. To uopšte nije lako, jer ako neko recimo ima 180 kg, znači on treba da oslabi 18 kg. Čak sam formirao sopstvenu dijetu, to sve što treba da se uradi u Turskoj se malo prenebregava, nego samo kao dođite i uradićemo intervenciju. Intervencija se onda i uradi, može se uradi na nekoliko načina. Ako hoćemo da uradimo dobar sliv, odnosno rukavnu resekciju želuca, odnosno smanjenje želuca, mora da se dobro smanji taj želudac, a ne da se ostavi velik kao nešto smo uradili. Onda ako se uradi loše, pacijent nikad ne umršavi na normalnu telesnu težinu, nego se vrlo brzo ugoji. To se događalo, najčešće se to događa u Turskoj. Ali i kod nas pojedini lekari koji nisu dovoljno edukovani za bariatrijsku hirurgiju, rade tako nešto. Dobar hirurg priprema pacijenta za operaciju i pacijent ostaje nakon operacije blizu hirurga.

