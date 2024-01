NOVINAR IZ ISTANBULA RAZOTKRIO TURSKE HIRURGE? Čuo sam da imaju 13 operacija dnevno, ljudi kojima su radili usta NE MOGU DA GOVORE

Komplikacije oko operacije želuca, nažalost, nisu retka pojava, a poslednjih nedelja u javnosti su odjeknule vesti o smrtonosnim posledicama tih zahvata izvršenih u Turskoj.

Kako je Kurir objavio, dvojica Beograđanina preminula su u Urgantnom centru zbog toga, kao i mlada Britanka Morgan Ribeiro, kojoj je po povratku iz Turske pozlilo u avionu, koji je prinudno sleteo u Beograd gde je nakon velike borbe srpskih lekara i ukazane pomoći, ipak izgubila život.

Novinar Jusuf Emin uključio se u program uživo iz Istanbula gde je otkrio više o zdravstvenom turizmu Turske.

- U poslednje vreme Republika Turska postala je jako popularna zemlja zbog zdravstvenog turizma. Ovo malo smeta turskoj državi i turskom narodu pošto nismo želeli da naša država postane jedno mesto gde mogu da dođu turisti samo da bi nadogradili kosu, operišu lice ili da operišu želudac - započeo je uključenje novinar.

Nastavio je nabrajanjem tragičnih posledica nakon nekih od ovih hirurških zahvata.

- Preminula su dva Beograđanina i jedna devojka iz Britanije, nažalost ima još više takvih vesti, ne samo sa Balkana ili Evrope nego i iz drugih država. Nažalost ovde u Turskoj, više ne daju toliko prostora za ovakve stvari pošto ima stvarno dosta grešaka doktora. Ovde je zdravstvo postalo ne samo turizam, već i trgovina. Normalan doktor bi trebalo da uradi najviše 3 do 4 operacije dnevno. Čuo sam da ovde rade po 12 do 13, a to je nenormalno. Naravno da će napraviti neku grešku. Čuo sam dosta priča o ljudima koji nažalost više ne mogu da govore, jer su uradili nešto sa ustima. Vilica ne može više da im se otvara, tako da ima dosta ovakvih grešaka koje su, nažalost napravili doktori - rekao je Emin i dodao:

foto: Kurir televizija

- U Turskoj imamo dve vrste lekara, one koji su stvarno u državnoj bolnici i dobri su doktori koji rade sve čisto i ima ovih koji su završili svoju struku i postali su specijalisti. Ali svaki dan imaju po 15 operacija, normalan čovek i da ne zna ništa razumeće nešto posle toliko operacija. Znači, turski lekari su odavno objavili pismo i reakciju protiv takvih ljudi i bili su protiv medicinskog turizma - pojasnio je Emin.

- Nažalost, pre nekoliko meseci sam čuo da turisti koji dolaze na neku od estetskih operacija nemaju mesta u bolnicama. Naime, posle operacije idu u hotel i sutradan dolaze opet na kontrolu. Turski doktori govore da to ne može tako i da treba da ostanu bar jednu noć u bolnici. Ljudi koji su stvarno otvarali ovakve nove biznise tipa zdravstvenog turizma, nisu gledali da li imaju te bolnice kapaciteta ili koliko će operacija doktori raditi. Preporuka ljudima u Srbiji je da dobro istraže kakav je doktor i kakve uslove ima bolnica. Ne možeš svima da daješ svoj život u ruke, treba da istražiš i izabereš najboljeg.

