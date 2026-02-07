Slušaj vest

Na oglasima se pojavila idealna prilika za sve koji žele da pobegnu iz gradske gužve, a da pritom ostanu blizu Beograda. Vlasnici menjaju kuću od 145 kvadrata za stan!

Kako su naveli u opisu oglasa zamena nije hitna, te očekuju samo ozbiljne ponude za zamenu. Kuća od 145 kvadrata nalazi se na Smederevskom putu.

- Umorni ste od gradske gužve, buke i betona. Zamislite život u prirodi – mir, zelenilo, jezero i bazen, a Beograd vam je na samo 30 minuta! Luksuzna kuća od 145 m² na 11 ari placa, sa dve odvojene stambene jedinice. Kompletno nameštena, svaki detalj biran s ukusom - navode vlasnici u opisu oglasa.

Dodaju da je auto-put u blizini.

- Idealno za porodicu koja želi kvalitetan život, bez odricanja od blizine Beograda. Mir, sigurnost, priroda i komfor sve na jednom mestu. Idealna kako za vikendicu tako i za život tokom cele godine. Jezero, mostić, bazen, kamene staze, četinarsko drveće, razne voćke - stoji u opisu.

Poseduje i parking za šest vozila, dve inverter klime, roletne, kamin, 5G video-nadzor, alarmni sistem...

- Ukljiženo, asfalt do kuće. Bez ulaganja. Potencijal zarade: Do 2.000 evra mesečno od izdavanja samo vikendom. Kuća je nova, nije izdavana, to je samo jedna od potencijalnih opcija agencije ko želi dodatni prihod - dodaju vlasnici.

Ovakvi oglasi su retkost, a sve više Beograđana mašta o begu iz grada.