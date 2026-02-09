Slušaj vest

Kraljevina Srbija ratovala je protiv Austro-Ugarske i drugih Centralnih sila od 28. jula 1914. kada joj je austro-ugarska vlada objavila rat pa sve do završetka Prvog svetskog rata 1918. godine.

Postoji i priča o tome da su građani Vranja sami oterali okupatore.

Naime, svedočanstva kažu da su se civili, sami građani Vranja, koji su pretrpeli tešku okupaciju tokom nekoliko godina, 4. oktobra 1918. godine, kada je Srpska vojska sa juga, iz pravca Kumanova stigla nadomak Vranja, digli na oružje i krenuli da se obračunavaju sa okupatorom na ulicama Vranja.

A u periodu između decembra 1914. i maja 1915. godine pegavi tifus odneo je na teritoriji Kraljevine Srbije preko 150.000 života.

Ubili joj celu porodicu

Bila su to teška vremena za našu zemlju.

Na društvenim mrežama ponovo se deli priča o jednoj devojčici kojoj su tokom rata ubili porodicu, i nju povredili. Njen identitet nije poznat, kao ni sama verodostojnost ove priče.

Vrlo je potresna i prenosimo vam je u celosti:

- Američki crveni krst prikuplja podatke o stanovništvu Srbije nakon pretrpljenog zločina i pegavog tifusa koji je zadesio našu zemlju. Vranje, godina 1919.

Došli su do neimenovane devojčice, koja je živela sama. Pitali su je koliko ima godina:

"Deset", rekla je.

Oni su se zgranuli jer je bila niska rastom, neuhranjena i izmorena. Pitali su je da li je ranjavana u ratu: Ona je stidljivo otvorila košuljicu i pokazala rezove nožem po trbuhu, koje je naneo bugarski vojnik.

Bugarski vojnici zaklali su joj majku i oca

Pitali su je zašto živi sama: Rekla je da su joj tog dana bugarski vojnici zaklali majku i oca, a starije sestre i braću su odveli.

Nisu se nikad vratili, te smatra da više nisu živi.

Niko nije znao kako je ovo detešce preživelo rane i čime se hranilo sve vreme. Verovatno su joj pomagali rođaci, ali ona nije napuštala kuću, iščekujući da će se sestre i braća ipak vratiti.

Jedna američka medicinska sestra je privila u zagrljaj i izustila: Little Lady of Sorow!

Italijani bi rekli Pieta, za sliku kada Bogorodica pateći, drži u naručju Gospoda Isusa Hristosa posle skidanja sa krsta.