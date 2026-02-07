Slušaj vest

U Srbiji počinje postavljanje takozvanih super radara, savremenih uređaja koji mogu da registruju devet različitih saobraćajnih prekršaja, od prekoračenja brzine do korišćenja mobilnog telefona u vožnji.

Biće postavljeni na oko sto "crnih tačaka", odnosno deonica sa čestim i teškim saobraćajnim nezgodama.

Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da je cilj ove mere smanjenje broja stradalih u Srbiji i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Milekić objašnjava da super radari predstavljaju objedinjenu tehnologiju koja omogućava efikasniju kontrolu saobraćaja.

- Super radari, kao što im i sam naziv kaže, detektuju nekoliko različitih prekršaja u saobraćaju. Pored prekoračenja brzine, beležiće korišćenje mobilnog telefona, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, preticanje preko pune linije, prolazak na crveno svetlo i druge prekršaje koji direktno ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju - naveo je Milekić.

Prema njegovim rečima, novi sistemi neće biti isključivo fiksni i važno je da vozači budu informisani da neće uvek biti poznato gde će se tačno nalaziti.

- Radari će biti i fiksni i mobilni. Fiksni će biti postavljeni na unapred poznatim lokacijama, dok će se mobilni radari menjati i vozači neće moći da znaju gde se tačno nalaze. Mogu biti montirani na policijskim vozilima, ali i na stubovima ili drugim vozilima, kako bismo pokrili što veći broj rizičnih deonica - objasnio je Milekić.

Poseban fokus biće upravo na takozvanim crnim tačkama - mestima na kojima se najčešće događaju saobraćajne nezgode sa teškim telesnim povredama ili smrtnim ishodima.

- Cilj postavljanja super radara na ovim deonicama je da vozači dodatno obrate pažnju na svoju vožnju, da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu i da se upravo na tim mestima smanji broj stradalih - naglasio je.

Šta je dosadašnja praksa pokazala?

Govoreći o efikasnosti ove mere, Milekić je istakao da prvi podaci već pokazuju pozitivne rezultate.

- Od početka 2026. godine do 5. februara zabeleženo je 18 poginulih lica u saobraćajnim nezgodama, što je 25 osoba manje u odnosu na isti period prošle godine, kao i skoro 500 manje povređenih - rekao je on, dodajući da, uz preventivne aktivnosti, represivne mere daju vidljive rezultate.

Ipak, upozorava da statistika, koliko god bila bolja, i dalje ne sme da uljuljka javnost.

- I dalje govorimo o 17 ili 18 izgubljenih života, što je ogroman broj. Zbog toga ćemo nastaviti sa promotivno-preventivnim, ali i represivnim aktivnostima, u saradnji sa saobraćajnom policijom Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bismo bezbednost saobraćaja podigli na znatno viši nivo - poručio je Milekić.

Kako je objasnio, postavljanje super radara širom Srbije još je u toku, i on je apelovao na vozače da u svakom trenutku poštuju saobraćajne propise, kako je naglasio, ne zbog kazni, već zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Kurir/ Telegraf/ Kamatica