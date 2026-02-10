RHMZ SAMO NIŽE UPOZORENJA! 3 alarma za 3 dela Srbije zbog opasnih pojava, ne zna se koja je gora! Srbija pod meteo alarmom, ovde je najkritičnije
Naime, RHMZ je od jutros u 8 časova izdao čak tri upozorenja.
Upozorenje za područje istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i poledicu - do 11.02.2026.
U nižim predelima Timočke i Negotinske krajine do srede ujutro stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim krajevima Srbije u istom periodu ponegde se prolazno može formirati manji snežni pokrivač.
1. Upozorenje za područje Pomoravlja i Homolja na ledenu kišu - za 10.02.2026.
Tokom ovog jutra, večeri i noći ka sredi u oblasti Pomoravlјa i Homolјa lokalno se očekuje kiša koja će se lediti na tlu.
2. Upozorenje za košavsko područje na olujni vetar - za 10.02.2026.
Na jugu Banata i u donjem Podunavlјu danas će duvati košava sa udarima od 70 do 100 km/h, a na području Beograda oko 60 km/h.
U sredu i četvrtak (11. i 12.02.) košava će nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom (na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h). Prestanak košave prognozira se u petak (13.02.).
Današnja i prognoza za naredne dane, u ovom delu Srbije ledeni dan
Danas pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama:
*ujutru, uveče i noću sa susnežicom i snegom,
*tokom dana sa kratkotrajnom kišom koja će se u oblasti Homolјa i Pomoravlјa lokalno lediti na tlu,
*u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, na planinama lokalno i više.
Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu olujni jugoistočni vetar.
Najviša temperatura od -1 u Timočkoj krajini, gde se očekuje ledeni dan, do 10 na jugu Srbije.
Prognoza za naredne dane
Temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja, u košavskom podučju vetrovito.
U sredu (11.02.) i četvrtak (12.02.) nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 18, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini. I dalјe će duvati pojačan jugoistočni vetar. Prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se uglavnom u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije.
U petak (13.02.) u svim predelima povremeno kiša, na planinama sneg uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.
U subotu (14.02.) prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelјu (15.02.) novo naoblačenje s kišom, koja će, uz pad temperature, tokom dana preći u sneg.
Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.
Kurir.rs/RHMZ