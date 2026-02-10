Slušaj vest

Naime, RHMZ je od jutros u 8 časova izdao čak tri upozorenja.

Upozorenje za područje istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i poledicu - do 11.02.2026.

U nižim predelima Timočke i Negotinske krajine do srede ujutro stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, a na planinama lokalno i više uz poledicu. U ostalim krajevima Srbije u istom periodu ponegde se prolazno može formirati manji snežni pokrivač.

1. Upozorenje za područje Pomoravlja i Homolja na ledenu kišu - za 10.02.2026.

Tokom ovog jutra, večeri i noći ka sredi u oblasti Pomoravlјa i Homolјa lokalno se očekuje kiša koja će se lediti na tlu.

Foto: RHMZ Printscreen

2. Upozorenje za košavsko područje na olujni vetar - za 10.02.2026.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlјu danas će duvati košava sa udarima od 70 do 100 km/h, a na području Beograda oko 60 km/h.

U sredu i četvrtak (11. i 12.02.) košava će nastaviti da duva nešto smanjenim intenzitetom (na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarima od 60 do 85 km/h, a u Beogradu oko 40 km/h). Prestanak košave prognozira se u petak (13.02.).

Foto: RHMZ Printscreen

Današnja i prognoza za naredne dane, u ovom delu Srbije ledeni dan

Danas pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama:

*ujutru, uveče i noću sa susnežicom i snegom,

*tokom dana sa kratkotrajnom kišom koja će se u oblasti Homolјa i Pomoravlјa lokalno lediti na tlu,

*u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 15 cm, na planinama lokalno i više.

Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu olujni jugoistočni vetar.

Najviša temperatura od -1 u Timočkoj krajini, gde se očekuje ledeni dan, do 10 na jugu Srbije.

Foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za naredne dane

Temperaturne oscilacije uz česta prolazna naoblačenja, u košavskom podučju vetrovito.

U sredu (11.02.) i četvrtak (12.02.) nagli porast temperature - dnevni maksimumi od 12 do 18, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini. I dalјe će duvati pojačan jugoistočni vetar. Prolazno naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom očekuje se uglavnom u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

U petak (13.02.) u svim predelima povremeno kiša, na planinama sneg uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

U subotu (14.02.) prestanak padavina i delimično razvedravanje, a u nedelјu (15.02.) novo naoblačenje s kišom, koja će, uz pad temperature, tokom dana preći u sneg.

Temperaturne oscilacije uz česta naoblačenja očekuju se i u nastavku perioda.