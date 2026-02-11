Slušaj vest

Prve zadušnice u 2026. godini obeležavaju se 14. februara i nazivaju se Zimske ili Velike zadušnice.

Veliki broj građana odlazi na groblja da upale sveće i tamjan upokojenima, za koje se svakodnevno mole.

Iako sveštenici ističu da je na grob dovoljno doći sa pšenicom, cvećem i svećom, mnogi na groblje iznose i veliku količinu hrane.

U subotu su Zadušnice Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Pored ovoga, veliki broj Srba čini greh na groblju kada pali cigaretu. Ovo se ne odnosi samo na zadušnice, a mnoga sveštena lica navode da je greh paliti cigaretu na groblju.

- Jako važna stvar jeste da ne palite cigaretu tamo na grobu, nego da zapalite kadionicu. Ako nemate kadionicu, potražite na grobu, nekom pored ima kadionica sigurno, pozajmite kadionicu - ispričao je ranije otac Predrag Popović.

Nemojte da nosite plastične sveće i vence

Prema njegovim rečima Patrijarh Pavle je dekretom zabranio i za sahrane i za parastose nošenje plastičnog cveća.

- Prvo to je plastika, ona izbledi, bude ružna, to se posle baci, to ne može da truli, to se vuče. Mi smo ljudi prolazni, trebamo kupovati cveće, obično, kad idemo na grob, ali to domaćice treba da imaju u svojim baštama, pa malo naberu tih jesenjih ruža, ruzmarina i tako dalje, i odnesu na grob. Ali nema veze, ako živite u stanu, pa ne možete, kupite malo cveća, odnesite tamo, to cveće će da uvene. I mi venemo sve to je prolazno, to i govori o tome da je bez Boga život prolazan - naglasio je otac i nastavio:

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

- Ponesite vino i žito, ako vidite sveštenika na groblju pozovite ga da očita molitvu, pomolite se i prekrstite. Posle možete da se poslužite, neko ponese sokove i kafu, neko malo voća. Nemojte na groblju praviti cirkus, gozbe i ručkove. Gledajmo da uvek budemo dostojni i dostojanstveni i da vodimo računa da ne zaboravimo te koji su nama ostavili prezime, krsnu slavu, kuću, imanje i svaku dobru vrlinu.

To je greh

Jedan monah nedavno je naglasio da su groblja osveštana zemlja, te da je greh paliti cigaretu.

- Ja sam na sahranama, pa na groblju, okreneš se, stotinu ljudi puši cigare, čoveče Božiji, pa groblja su osveštana zemlja. Uđi u hram, zapali cigaru, ili zapali na groblju, jednako greh - ispričao je monah.