Kada se dani u kalendaru "nameste" tako da praznike možemo spojiti sa vikendom, kao što je to slučaj za Sretenje, pitanje nije više "da li" već "kako" organizovati svojevrsni beg iz svakodnevnice, a da budžet ne ode u minus. Iako zvuči neverovatno, i te kako je moguće upustiti se u avanturu na četiri točka, sa budžetom koji staje u dve novčanice od po pedeset evra. Evo kako videti neku od evropskih metropola i vratiti se kući sa kusurom.

Planiranje putovanja u sopstvenoj režiji postalo je prava mala umetnost kalkulacije. Ipak, uz dobru strategiju, moguće je priuštiti sebi savršen mini-odmor za manje od 100 evra u pet regionalnih bisera, a da pritom ne štedimo na doživljajima.

Podsetimo, kako smo već pisali, aranžmani za Sretenje preko turističkih agencija, rasprodati su i to od evropskih gradova pa do dalekih destinacija, poput Dominikane, Dubaija, Ekvadora ili Galapagosa.

Temišvar: Šampion budžeta

Na samo oko 2,5 sata vožnje od Beograda, Temišvar je dobro poznata destinacija za sve turiste regiona. Iako je posebno privlačna ponuda kakva se u ovom gradu nudi za novogodišnje praznike, magija koju nudi "Mali Beč" trenutno je najpovoljnija opcija za putnike iz Srbije. Grad je kompaktan, pun baroknih trgova i veoma pristupačan.

- Smeštaj (Booking) - Solidni apartmani u širem centru (oblast Iosefin ili Elisabetin) koštaju oko 45 do 60 evra za dva noćenja za dve osobe

- Putarina (Vinjeta) - Rumunska "Rovinieta" je obavezna čim pređete granicu, a cena za 10 dana je samo 3,3 evra

- Gorivo - Cena benzina u Rumuniji je tradicionalno slična onoj u Srbiji ili blago niža. Za put od Beograda i nazad (cca 320 km) potrošićete oko 30 do 35 evra

- Parking - Plava zona u centru je oko 1 evra po satu, ali većina apartmana van striktnog centra nudi besplatan parking na ulici

Kada je reč o sadržajima koji ne iziskuju dodatni trošak, tu je uvek razgledanje Trga ujedinjenja (Piața Unirii). Reč je o najlepšem baroknom trgu u Rumuniji sa raznobojnim fasadama. Ulaz u Pravoslavnu sabornu crkvu je besplatan i ona je arhitektonsko remek-delo.

Takođe, za turiste željne nekog novog sadržaja, četvrt Fabrika nudi šetnju kroz stare industrijske delove koji su sada pretvoreni u umetničke zone.

Temišvar nudi i šetnju pokraj reke Begej koja je takođe svojevrsni ugođaj, ukoliko to februarske temperature dozvole.

Sarajevo: Duša na dlanu

Sarajevo je destinacija gde postoji realna "opasnost" da potrošimo najviše novca na hranu, jer je prosto greh ne probati sve, ali su bazični troškovi niski.

- Smeštaj (Booking) - "Guesthouse" varijante na Baščaršiji ili stanovi na Skenderiji kreću se od 50 do 75 evra za dva noćenja

- Putarina - Od Beograda preko Loznice nema putarina kroz BiH. Ako idete auto-putem A1 (Zenica–Sarajevo), putarina je zanemarljivih par evra

- Gorivo - Gorivo u BiH je često 10 do 15 odsto jeftinije nego u Srbiji, pa je savet da rezervoar dopunite tamo

- Parking - U centru je teško naći besplatno mesto. Parking u privatnim garažama je oko 10 do 15 evra po danu. Tražite smeštaj koji naglašava besplatan parking

Kada je reč o sadržajima, Baščaršija i Sebilj su srce grada gde je istraživanje zanatskih ulica doživljaj za sebe. Takođe, Žuta tabija - kratak uspon peške od čaršije pružiće najbolji besplatan pogled na Sarajevo.

Trebinje: "Mediteran" za male pare

Iako je na samom jugu, Trebinje je postalo hit zbog svoje lepote i hercegovačkog gostoprimstva. Poslednjih godina postalo je jedno od omiljenih destinacija naših građana.

- Smeštaj (Booking) - Privatni smeštaj vrhunskog kvaliteta može se naći za 40 do 50 evra za dva noćenja

- Putarina - Nema je. Ide se magistralnim putevima preko Tjentišta i Bileće

- Skriveni troškovi - Trebinje je nadasve "pešački" grad. Jedini veći trošak je gorivo zbog kilometraže (oko 550 km u oba pravca iz BG), što izađe oko 60 do 70 evra

Kada je reč o sadržajima koji nam neće izvući dodatni dinar iz džepa, na prvom mestu je Hercegovačka Gračanica. Nalazi se na brdu Crkvina, a ulaz u kompleks i crkvu je besplatan, dok je pogled na Trebinje i reku Trebišnjicu neprocenjiv. Ovo je svakako jedan od simbola grada koje treba obavezno posetiti.

Velika prednost iz ugla turista svakako je činjenica da na jednom mestu imamo stari grad, centar i čuvene platane, veliki park, a koji korak dalje i pogled na reku uz lepo uređeno šetalište.

Budimpešta: Evropski dragulj na dohvat ruke

Budimpešta je skuplja nego ranije, ali i dalje dostižna za ovaj budžet ako izbegnemo restorane u Vaci ulici.

- Smeštaj (Booking) - Studio apartmani u distriktu VII (Jevrejska četvrt) koštaju oko 80 do 90 evra za dva noćenja

- Putarina (Vinjeta) - Mađarska 10-dnevna vinjeta (D1 kategorija) iznosi 16,51 evra (oko 6.900 HUF). Savet- Kupite je online na zvaničnom sajtu da izbegnete provizije na pumpama

- Parking - Parking u centru Budimpešte vikendom je nekad besplatan, ali radnim danima može koštati i 2 evra po satu. Tražite P+R parkinge na obodu grada (npr. kod stanica metroa) gde je dnevna karta oko 1 do 2 evra

Kada je reč o sadržajima koji ne iziskuju dodatni budžet, tu je poznati Ribarski bastion (Halászbástya), gde je veći deo terase besplatan (plaća se samo najviši nivo, ali pogled je skoro identičan i sa besplatnog dela).

Gelerthill i Citadela su najbolja tačka za panoramsko razgledanje celog Dunava i zgrade Parlamenta, a još jedna aktivnost koja nas ne mora koštati ništa je šetnja kroz dvorište bajkovitog Vajdahunyad zamka koji u februaru izgleda magično pored klizališta.

Zagreb: Komšijski šarm

Zagreb je idealan za ljubitelje muzeja i dobre kafe, a van sezone Adventa cene su sasvim korektne.

- Smeštaj (Booking) - Moderni stanovi oko Trešnjevke ili Maksimira su oko 80 do 100 evra za dva noćenja

- Putarina - Najveći "neprijatelj" budžeta. Putarina od Beograda do Šida, pa od granice do Zagreba iznosi oko 43 evra za oba smera

- Gorivo - Slično kao u Srbiji

- Parking - P+R parkinzi se nalaze na obodima šireg centra, što je najpovoljnija varijanta jer je Zagreb podeljen na tri parking zone, a cene u prvoj (centar) su takve da bi dva dana parkinga pojela polovinu planiranog budžeta

Šetnja gornjim gradom pored crkve Svetog Marka sa šarenim krovom, kroz Kamena vrata do vidikovca kod kule Lotrščak svakako je nezaobilazni deo turističke ture, dok park Maksimir kao najstariji i najlepši park u ovom delu Evrope sa pet jezera može biti idealan ako temperature posluže.

Bilo da izaberete miris kafe na Baščaršiji, barokne fasade Temišvara ili vetar sa Dunava u Budimpešti, ključ uspeha nije u dubini džepa, već u spremnosti na dobru organizaciju. Skriveni troškovi postoje, ali uz malo planiranja, oni postaju samo fusnota u putopisnoj avanturi.

