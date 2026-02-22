Slušaj vest

Izražavanje saučešća nikad nije lako, i većini je teško da pronađu reči kojima bi izrazili saosećanje sa onima koji su nekoga izgubili.

Izražavanjem saučešća ljudi zapravo pružaju utehu i daju do znanja ljudima kojima se neko upokojio da sa njime dele bol koju oni osećaju.

I mada se među narodom ustalio izraz da prilikom smrtnog slučaja svoju empatiju izražavaju rečenicom "Primi moje saučešće" ili "Sažaljevam slučaj", otac Predrag Popović je jednom prilikom rekao da je to pogrešno i da bi saučešće trebalo izraziti pozdravom "Hristos Vaskrse", u kojem je sažeta sva suština hrišćanske vere.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

Naime, ovaj pozdrav označava pobedu života nad smrti, podseća nas na radosnu vest da smrt Isusa Hrista nije bila uzaludna, da je umro za nas grešnike, a porodici upokojenog se šalje poruka da smrt nije kraj, već početak novog života u Hristu.

- Kada izjavljujete saučešće, ne budite plitki, nemojte govoriti "Primi moje saučešće". Priđeš čoveku i kažeš mu: "Hristos vaskrse". Tako se izjavljuje saučešće - rekao je otac Predrag i dodao da će onaj kome su upućene suštinu tih reči otkriti kad bude trebalo.

- Pitaće vas taj kome tako izjavite saučešće "zašto si mi to rekao", a ti ćeš onda reći: "Zato što sam ti rekao da ti je otac živ, ili majka, brat, dete, ko ti je već umro. I ako je On vaskrsnuo i oni će vaskrsnuti. Ja sam ti doneo najradosniju vest - da nije umro nego da je već u budućnosti i čeka tebe. Da se nadaš i svom vaskrsenju i ponovnom susretu sa njim - poručio je otac Predrag.

Kurir/ Srbija danas