Ko planira letovanje, sada je pravi trenutak za kupovinu aranžmana. Turističke agencije nude first minute popuste, dodatne pogodnosti očekuju se i na predstojećem Sajmu turizma, dok se već od marta najavljuje poskupljenje aranžmana od čak 17 odsto.

Recimo, trenutno se mogu naći apartmani za smeštaj tročlane porodice po ceni od 550 evra, dok će nakon poskuljenja taj iznos biti 800 evra.

Cene su ove godine, kako objašnjava direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić, skočile shodno globalnoj inflaciji, dvocifreno.

- Nakon Sajma turizma očekuju se poskupljenja aranžmana, eventualno će još nedelju dana nakon sajma biti popusta. Prosečni popusti su od 10 do 12 odsto, ali ima čak i objekata gde će popust iznosti i do 30 odsto. U martu se već približavamo sezoni i popusti će biti sve manji, od 1. aprila će biti redovne cene do prvih last minut ponuda - naveo je Seničić za Kurir.

Dodao je da je izvesno da će aranžamani biti skuplji od 15 do 17 odsto, čak i za rezervacije putem GDS (Globalni distribucioni sistem poput Booking, Airbnb...)

- Privatan smeštaj je poskupeo 12 odsto, hoteli od 10 do 15 odsto, dok ima i poskupljenja do 20 odsto, to se odnosi na avio-ture. Na porast cena aranžmana pored inflacije uticao je i nedostatak kvalitetnog osoblja u turizmu, koje je "stradalo" u toku korone i njihov povratak košta - zaključio je Seničić.