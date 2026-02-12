Slušaj vest

Na današnjoj 12. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, odobreno je 57 zahteva u ukupnoj vrednosti od oko milion evra, čime je istom broju porodica omogućeno trajno rešavanje stambenog pitanja.

Predsednik Komisije, ministar za brigu o porodici i demografiju, Jelena Žarić Kovačević istakla je da je u tekućem mandatu, zaključno sa današnjom sednicom, održano osam sednica Komisije, tokom kojih je podržano više od 400 porodica.

Ukupna vrednost odobrenih zahteva u tom periodu iznosi više od 7 miliona evra. Pravo na ovu vrstu subvencije, koja podrazumeva mogućnost dobijanja do 20 odsto od ukupne vrednosti nekretnine, u maksimalnom iznosu do 20.000 evra, imaju majke koje prvi put stiču nekretninu u svoju imovinu.

U trenutku podnošenja zahteva dete ne sme biti starije od godinu dana, dok ukupna primanja supružnika ne smeju prelaziti dve prosečne zarade na republičkom nivou.

Ministarka je navela i da se najveći deo povećanja budžeta ministarstva za 2026. godinu odnosi upravo na subvencije za majke, te da je iznos za tu namenu uvećan sa prošlogodišnjih 750 miliona dinara na 1,1 milijardu dinara.

Od donošenja Uredbe 2022. godine do danas isplaćeno je oko 21,8 miliona evra za blizu

1.400 odobrenih zahteva, što znači da je isto toliko porodica u Srbiji dobilo svoj dom.