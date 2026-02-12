Smrtni ishod nakon operacije krajnika najčešće ne nastaje zbog same operacije, već zbog teških i nedovoljno prepoznatih postoperativnih komplikacija

Dva smrtna slučaja nakon operacije krajnika u Čačku potresla su Srbiju, a tačan uzrok biće utvrđen isključivo obdukcijom, jer nisu isti zahvati kod dece i odraslih, navode domaći stručnjaci.

Devojčica Ema M. (4) iz Čačka preminula je 4. februara na Institutu za majku dete u Beogradu, gde je hitno prevežena posle operacije krajnika u čačanskoj bolnici. Noćas, u istoj bolnici u Čačku, preminuo je muškarac (38) od posledica istog zahvata.

Ministarstvo zdravlja sprovodi vanredne inspekcijske mere, a dok traje istraga, bolnicu će voditi lekari UKC srbija.

Obdukcija će pokazati

Pedijatar dr Saša Milićević ističe da postoji velika razlika u operacijama krajnika kod dece i odraslih, ali da će obdukcija pokazati konačne uzroke smrti.

- Bronhospazam je naglo i nekontrolisano stezanje mišića u zidovima disajnih puteva, što može da se desi nakon operacije krajnika. Kada se ovi mišići zgrče, disajni putevi se sužavaju, što drastično otežava protok kiseonika u pluća i može biti fatalno. Ovo se ponekad dešava deci sa osetljivim disajnim putevima, ali se može javiti i kod potpuno zdrave dece kao reakcija na prisustvo tubusa ili određeni lek. Sam proces intubacije - postavljanje cevčice za disanje - u određenim, retkim slučajevima može biti okidač za ovakvo grčenje - objašnjava dr Milićević i dodaje:

- Može se desiti i da se tubus pomeri i izazove krvarenje sluznica. U tom slučaju mora se ponovo namestiti. Međutim, to krvarenje najčešće nije obilno i ne izaziva povrede koje bi mogle da budu fatalne. Šta se desilo i zbog čega je došlo do smrtnog ishoda moći će da utvrdi tek obdukcija. Jer, kod ovakvih intervencija kada dođe do najvećih kompikacija retko kad pomognu i hitne intervencije.

Operacija krajnika, dodaje on, moguća je i kod odraslih, ali znatno ređe nego kod dece.

- Na operaciju krajnika odrasli idu uz saglasnost ORL lekara kada imaju hornične upale, dugotrajne inefkcije, hronična zapušenost nosa, ponavljanje problema sa ušima ili poremećaj disanja tokom sna. Sve to pod uslovom da ne reaguju na konzervativnu terapiju - napominje naš sagovornik.

Kada se preporučuje operacija?

- Hronične ili učestale upale grla (angine)

- Peritonzilarni apsces (gnojna komplikacija oko krajnika)

- Opstrukcija disajnih puteva – otežano disanje, hrkanje, sumnja na sleep apneu

- Sumnja na tumor ili asimetrija krajnika

- Dugotrajne tegobe uprkos adekvatnoj terapiji antibioticima

- Odluku donosi ORL specijalista na osnovu pregleda i medicinske istorije

Kako izgleda zahvat?

- Radi se u opštoj anesteziji

- Traje obično 30–60 minuta

- Pacijent najčešće ostaje u bolnici jedan dan (nekad i kraće, u zavisnosti od procene lekara)

- Krajnici se uklanjaju hirurški, a krvarenje se kontroliše šavovima ili koagulacijom

Oporavak kod odraslih, šta očekivati:

- Oporavak je kod odraslih obično teži nego kod dece

- Jak bol u grlu 7–14 dana (često se širi ka ušima)

- Otežano gutanje

- Naslage (bele/žućkaste) na mestu operacije – normalan deo zarastanja

- Moguć blagi porast temperature

- Rizik od naknadnog krvarenja, najčešće između 5. i 10. dana kada krasta otpada. U slučaju svežeg krvarenja iz grla – odmah se javiti lekaru.