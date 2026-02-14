Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Velike (zimske) zadušnice kao znak sećanja na sve preminule. Na taj dan se posećuju groblja i prislužuju sveće na grobovima najbližih i u hramovima.

Srpska pravoslavna crkva obeležava Zadušnice četiri puta godišnje i tada se posebno molimo za pokoj duša preminulih.

Zimske zadušnice su u subotu pred Mesne poklade, a u subotu pred Duhove su letnje zadušnice. Miholjske su u subotu pred Miholjdan, a jesenje, mitrovske zadušnice u subotu pred Mitrovdan.

Običaji

Na dan zadušnica ide se u crkvu, gde se služi Sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe ide se do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju sveće, a sveštenik služi kratki obred i okadi grobove.

Na groblje i u crkvu nosi se koljivo, kuvano žito, koje podseća na Hristove reči da zrno tek kad umre rod donosi, i to ne u zemnom mraku, nego u svetlosti Sunca. Crno vino, kojim sveštenik preliva žito, označava Božje milosrđe kojim se zalečuju rane greha.

U subotu su Zadušnice Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da nas podseti na svetlost kojom Hristos obasjava duše preminulih.

Na Zadušnice treba otići na službu u crkvu, obići grobove, preliti ih vinom, urediti i okititi cvećem i upaliti sveće. Oni koji nisu u mogućnosti da odu na groblja zbog udaljenosti, treba da idu do najbližeg hrama i da tu obave pomen za svoje upokojene.

Tog dana se posebno obraća pažnja na delenje milostinje - obavezno se svakom prosijaku koga sretnemo udeli milostinja i da deo hrane koju smo poneli.

Pojačan red vožnje u Beogradu

U subotu, 14. februara, od 8 do 16 časova zbog Zadušnica biće pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Pojačani redovi vožnje biće na linijama 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708.

U vremenskom intervalu od 8 do 16 časova privremeno će biti uspostavljena i linija 75L (GO Novi Beograd- Bežanijsko groblje) sa dva vozila.