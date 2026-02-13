Slušaj vest

Na parkingu ispred Osnovne škole "Ujedinjene nacije" na Čukarici večeras od 18 do 19 časova biće organizovana humanitarna akcija prikupljanja stakla za reciklažukako bi se pomoglo malom Dušanu Vojinoviću koji ima tešku Dišenovu mišićnu distrofiju.

Roditelji učenika pomenute osmoletke i građani mogu da se priključe ovoj akciji, a sav prihod od reciklaže namenjen je Fondaciji "Jedro" za dečakovo lečenje.

- Sama reciklaža nije dovoljna da se pokrije celokupan iznos zato vas pozivamo i da u skladu sa mogućnostima donirate putem SMS-a ili direktonom uplatom Fondaciji "Jedro". Podrška akciji može biti pružena slanjem SMS-a sa brojem 5 na 3091, cena poruke je 200 dinara za sve operatere - navodi se u pozivu.

Dušan sa ocem Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jelena i Veselin Vojinović, Dušanovi roditelji, su se prošle godine odrekli terapije kako bi spasili četiri dečaka.

- Nek idu četvorica dečaka na terapiju, to je najpreče, a naše dete, koje je najmlađe, sačekaće na 350.000 dolara - kazali su tada roditelji.

Dušanovi roditelji Foto: Boba Nikolic

I dalje je svaki dan dragocen, jer deca sa ovim teškim oblikom DMD-a mogu ostati nepokretna, posle čega nema nazad.