Slušaj vest

Na parkingu ispred Osnovne škole "Ujedinjene nacije" na Čukarici večeras od 18 do 19 časova biće organizovana humanitarna akcija prikupljanja stakla za reciklažukako bi se pomoglo malom Dušanu Vojinoviću koji ima tešku Dišenovu mišićnu distrofiju.

Roditelji učenika pomenute osmoletke i građani mogu da se priključe ovoj akciji, a sav prihod od reciklaže namenjen je Fondaciji "Jedro" za dečakovo lečenje.

- Sama reciklaža nije dovoljna da se pokrije celokupan iznos zato vas pozivamo i da u skladu sa mogućnostima donirate putem SMS-a ili direktonom uplatom Fondaciji "Jedro". Podrška akciji može biti pružena slanjem SMS-a sa brojem 5 na 3091, cena poruke je 200 dinara za sve operatere - navodi se u pozivu.

Dušan s ocem
Dušan sa ocem Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jelena i Veselin Vojinović, Dušanovi roditelji, su se prošle godine odrekli terapije kako bi spasili četiri dečaka.

- Nek idu četvorica dečaka na terapiju, to je najpreče, a naše dete, koje je najmlađe, sačekaće na 350.000 dolara - kazali su tada roditelji.

Dušanovi roditelji
Dušanovi roditelji Foto: Boba Nikolic

I dalje je svaki dan dragocen, jer deca sa ovim teškim oblikom DMD-a mogu ostati nepokretna, posle čega nema nazad.

Svi mi moramo da budemo tu za Dušana! I najmanje što možemo je da pošaljemo SMS koji košta svega 200 dinara!

Ne propustiteDruštvoOdrekli se terapije za sina, kome nema ni 7 godina, da bi spasli 4 dečaka! Ono što su uradili Jelena i Veselin malo ko bi imao snage: To je moralna odluka!
collage.jpg
DruštvoBorba protiv retke bolesti! Roditelji i deca pred kamerama Kurira: Medicinski napredak donosi novu šansu!
Dišenova mišićna distrofija
DruštvoZahvaljujući medicinskom napretku, bolest postaje stanje sa kojim se živi a ne presuda! 50 porodica povodom Svetskog dana dišenove mišićne distrofije kao jedan!
461936.00_03_04_04.Still004.jpg
Društvo"CENITE SVAKI KORAK" Ilija pati od bolesti koja pogađa samo dečake - Hrabro poručuje: Ništa ne treba da vam bude teško - Moram da idem napred
Sequence 08.00_00_55_19.Still001.jpg
Društvo"Skupili smo 1.400.000 evra, a da bi peto dete otišlo na lečenje potrebno je još 350.000€" Parulović za Kurir: Bolest se razvija, svaki dan gube po jedan pokret
Screenshot_7.jpg