Marko Mikić (38) mladić iz Merošine kod Niša, preminuo je nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, a sada se o tragediji oglasio i njegov otac Slavoljub Mikić.

- Moj sin je inače imao problem sa krajnicima. I on nije nepoznanica bolnici u Čačku. On je u decembru dve nedelje bio na hospitalizaciji u istoj toj bolnici. Nakon dve nedelje koje je proveo tamo, doktorka koja ga je vodila mu je rekla da je operacija krajnika rutinska operacija i da će to ona da mu reši. I on je nakon, hajde to je bilo u decembru, u januaru se meni požalio da ima probleme sa hrkanjem, sa tim da teško diše - kaže otac preminulog mladića Slavoljub Mikić.

Marko Mikić se nakon operacije osećao dobro, a onda je počeo da krvari. Foto: Fejsbuk Printscreen

Na pitanje zbog čega je njegov sin Marko završio u bolnici u Čačku na dve nedelje, Markov otac navodi da je bio na odmoru na Zlatiboru.

- Tamo mu se to stanje, koje je inače verovatno bilo loše, pogoršalo. Najbliža bolnica mislim da je... ja ne znam, Užice ili Čačak, tako nešto - navodi Slavoljub i dodaje da je on u Nišu radio prethodno analize, te da je nalaz bio uredan.

Bio svestan nakon operacije krajnika

Otac preminulog mladića kaže da je Marko bio svestan nakon operacije.

Opšta bolnica Čačak Foto: RINA

- Imao je posetu nakon 24 sata, tri prijatelja su bila u poseti, bilo je sve u redu. Sedeo je bez priključene kanile, bez maske - priča nam očajni otac.

Slavoljub navodi i da se njegov sin nije žalio ni na kakve tegobe nakon operacije.

- Doktorka koja ga je operisala kaže da je prokrvario. Da su morali da ga ponovo intubiraju, da to gde curi zašiju.Kažu to traje dva minuta. On je za dva minuta bio mrtav čovek - objašnjava otac.

Mikić kaže da više ne veruje nikome i da mu je rečeno da će tužilaštvo da se uključi.

- Šta će tužilaštvo da radi i zašto je tužilaštvo dozvolilo da se dalje radi u toj sali, ja to ne znam. Da li se tu radilo o ljudskom faktoru, ili se radilo o aparatima, o anesteziji, o bilo čemu, ta sala je morala da bude zatvorena - kaže Mikić.

Stupiće u kontakt s porodicom male Eme

Preminula devojčica Foto: Privatna Arhiva/RINA

Mikić kaže da još nije u kontaktu sa porodicom male Eme koja je takođe preminula u čačanskoj bolnici posle operacije.

- Prosto sa ovim što nosim u srcu i ja i porodica male Eme, ja nisam stigao da stupim u kontakt sa njima. Naravno da hoću... Kad se steknu uslovi - kaže Mikić.

Mikiću smeta opisivanje njegovog sina kao gastarbajtera.

- Nije šrafovska roba, pa reći "to je gastarbajter koji je platio operaciju - kaže Mikić i ističe da njegov sin jeste platio operaciju, "ali nije platio eutanaziju".

Kaže i da njegov sin imao dve operacije u Nemačkoj.

- Imao je operaciju kamena u žučnoj kesi, imao je bruh ili kako se to već zove. Znači dve operacije, dve anestezije, budio se, sve je u redu. Rezultati u pripremi za operaciju su istovetni sa nemačkim. Znači da on nema pridružene bolesti - kaže Mikić.

Uvedene privremene mere u bolnici

Ministarstvo zdravlja odmah je poslalo inspektore u bolnicu i privremeno preuzelo rukovođenje odeljenjem, dok se utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragičnih ishoda.

Zlatibor Lončar o tragedijama u čačanskoj bolnici Foto: RTS

"Ministarstvo zdravlja je odmah po dobijanju informacije uputilo svoje inspektore u Čačak, a odlukom ministra zdravlja rukovođenje ORL odeljenjem u OB Čačak preuzeli su lekari UKC Srbija i UKC Kragujevac, dok se ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do dva smrtna ishoda na ovom odeljenju u kratkom vremenskom roku", navodi su se u saopštenju Ministarstva zdravlja, povodom novog smrtnog slučaja u čačanskoj bolnici nakon operacije krajnika.

Pored toga, ministar zdravlja je dao nalog o uvođenju privremenih mera u OB Čačak, koja podrazumeva preuzimanje rukovođenja ovom zdravstvenom ustanovom u narednom periodu.