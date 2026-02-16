Slušaj vest

Nakon dva smrtna ishoda u čačanskoj bolnici posle operacije krajnika, Ministarstvo zdravlja Srbije uputilo je stručne timove iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Kragujevca, koji su preuzeli upravljanje nad odeljenjem ORL.

Lekari koji će činiti privremenu upravu Opšte bolnice u Čačku već su održali sastanke sa načelnicima odeljenja i službi.

U timu su tri lekara sa Kliničkog centra Kragujevac različitih specijalnosti. Istovremeno, u bolnici se nalazi i drugi tim sačinjen od troje specijalista koji je preuzeo rukovođenje odeljenjem otorinolaringologije (ORL).

Lekarski timovi pregledaće svu dokumentaciju u vezi sa smrtnim slučajevima nakon operacije krajnika.

Podsetimo, četvorogodišnja Ema Marković iz Čačka, preminula je 4. februara nakon operacije trećeg krajnika, dok je Marko Mikić (38) iz Niša preminuo u noći između 11. i 12. februara.

Više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju u oba slučaja, nakon koje će biti poznat tačan uzrok smrti. Rezultati se još uvek čekaju.