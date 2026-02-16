Slušaj vest

Nakon dva smrtna ishoda u čačanskoj bolnici posle operacije krajnika, Ministarstvo zdravlja Srbije uputilo je stručne timove iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Kragujevca, koji su preuzeli upravljanje nad odeljenjem ORL.

Lekari koji će činiti privremenu upravu Opšte bolnice u Čačku već su održali sastanke sa načelnicima odeljenja i službi.

U timu su tri lekara sa Kliničkog centra Kragujevac različitih specijalnosti. Istovremeno, u bolnici se nalazi i drugi tim sačinjen od troje specijalista koji je preuzeo rukovođenje odeljenjem otorinolaringologije (ORL).

Lekarski timovi pregledaće svu dokumentaciju u vezi sa smrtnim slučajevima nakon operacije krajnika.

Ne propustiteDruštvoOvo je poslednja slika Marka (38) koji je umro posle operacije krajnika! Slikao se u bolnici nekoliko sati pred smrt, a onda je krenuo - horor! (FOTO)
marko miklic.jpg

Podsetimo, četvorogodišnja Ema Marković iz Čačka, preminula je 4. februara nakon operacije trećeg krajnika, dok je Marko Mikić (38) iz Niša preminuo u noći između 11. i 12. februara.

Više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju u oba slučaja, nakon koje će biti poznat tačan uzrok smrti. Rezultati se još uvek čekaju.

Kurir/ Morava info

Ne propustiteDruštvo"Situacija s Emom je toliko retka, gotovo nezabeležena u svetu" Srpski doktor o smrtnim ishodima nakon operacije krajnika: Ovo je ekstremni slučaj
devojčica Čačak Ema Marković
BolestiŠest mogućih komplikacija operacije krajnika: Druga tragedija u Čačku otvara pitanje rutinskih intervencija
hrkanje krajnici operacija
Društvo"OVO NIJE BILA RUTINSKA OPERACIJA KRAJNIKA!" Stručnjaci o smrti male Eme iz Čačka - oglasio se i muž Ane koja je umrla mesec dana posle loma zgloba
devojčica Čačak
DruštvoTužilaštvo pokrenulo istragu o smrti male Eme: Preduzimaju se hitne mere radi utvrđivanja uzroka smrti devojčice!
devojčica Čačak Ema Marković

Čačak  Izvor: kurir televizija