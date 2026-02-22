Slušaj vest

Jedna devojka je na društvenoj mreži "reddit" pitala ljude da li je napravila pravu odluku zbog toga što je raskinula sa dečkom nakon njegovog božićnog poklona. Njena ispovest je bila podeljena na TikTok kanalu "vancetirizida" i mnogi gledatelji su imali različita mišljenja i perspektive.

- Ja sam raskinula sa dečkom na Božić, nakon što smo razmenili poklone. Imam svašta nešto što mi se dešava u životu trenutno. Selim se iz kuće i nosim se sa novom pozicijom na poslu zbog koje imam osećaj da moram mnogo toga da nadoknadim od bivšeg direktora. Namestila sam alarm veoma rano prošle nedelje i odvojila vreme da kupim njemu i njegovoj ćerci poklone u kojima bi mogli da uživaju. Da budem iskrena, postoji razlika u primanjima između nas, ali čak i par pristupačnih minđuša bi me usrećilo - krenula je devojka sa svojom pričom.

Ona se odmah predstavila kao devojka koju zadovoljavaju skromne stvari jer zna da finansijska moć njenog dečka nije velika, već je želela neku vrstu pažnje sa njegove strane.

- Došao je i čim me je video počeo je da se ismeva mojoj šminci. Takođe se sprdao sa mojom deda mraz kapom. Smejao se kao da sam neki smešan crtani film. Jeli smo i pričali, i dala sam mu poklon koji je obožavao, do te mere da je objavio šta je dobio na instagram. Njegova ćerka je dobila svoj poklon i bila sam veoma srećna što joj se svideo - nastavila je.

Njen dečko i njegova ćerkica su bili zadovoljni svojim poklonima i tada je atmosfera bila prijatna.

- Odveo ju je nazad kod njene mame i nije se vratio za sat vremena kao što je rekao da hoće. Trebalo je da provedemo vreme zajedno, ali se vratio oko tri sata kasnije jer je majka njegove ćerke imala goste i on je hteo da se druži - opisivala je situaciju koja nije bila nimalo povoljna.

Prijatelji koji poseduju TikTok kanal na kome se ova ispovest čitala već su bili razočarani postupcima njenog dečka ali onda je usledio još veći šok za njih i ostale gledatelje.

- Sedeo je gledajući TV i nije mi pružio ni malo pažnje. Dao mi je svoj poklon, koji, iskreno, bih više volela da nisam dobila ništa. Ja nisam neko ko pije. Dobio mi je malu flašu vina za koju sam videla da košta 300-400 dinara u radnji. Znam da nisam bila u najboljem izdanju jer je rekao da mi se lice promenilo - rekla je.

"Tvoj poklon je u mojim pantalonama"

Čak i njen dečko je primetio da je razočarana ali on je svakako nastavio.

- On ima posao. Mogao je da mi kupi nešto ličnije što ga podseća na mene. Osećala sam se užasno kada je rekao da je ostatak mog poklona u njegovim pantalonama. Ja sam naivno mislila da je to neka igra. Možda je sakrio mali poklon u pantalonama, ali ipak nije, i rekao je da je njegov polni organ moj poklon - objasnila je.

Videlo se da je za ovu devojku situacija bila totalno poražavajuća, nije bilo svejedno ni ljudima koji su ostavljali komentare na TikToku, hvalili su njen postupak i bili su potpuno zgroženi njegovim.

- Bila sam besna. Bilo je jeftino i iako sam veoma seksualna, nije bilo seksi. Osećala sam se vulgarno. Zamolila sam ga da ode i zahvalila mu se što mi je priredio najgori Božić i vratila svoj poklon. Plakala sam nakon što je otišao i kada mi je poslao poruku da pita da li sam dobro, raskinula sam sa njim i blokirala ga - dodala je.

Kanije je rekla da njegova porodica pokušava da stupi u kontakt sa njom ali da je ona potpuno završila sa ovom pričom.

Komentari vezani za nju su bili pozitivni i čestitali su joj na hrabrosti da se odvoji od takvog čoveka, neki su čak rekli da je to trebala uraditi i mnogo ranije.

