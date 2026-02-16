Slušaj vest

Karađorđeva zvezda drugog stepena uručena je i doktoru Dušanu Pejinu, poljoprivrednom inovatoru i najstarijem aktivnom studentu doktorskih nauka za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti poljoprivrede.

 Zvanje magistra poljoprivrednih nauka stekao je u 9. deceniji.

Sretenjska odlikovanja 2026, najstariji student  Foto: screenshot pink tv

Pored vremešnog studenta koji je zračio optimizmom, srca publike osvojili su i rudar Đorđe Đurković, inače rudar Elektroprivrede Srbije na površinskom kopu Drmno...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao Ordenom Đorđa Đurkovića
...kao i poljoprivrednica iz sela kod Valjeva i majka petoro dece Ljiljana Gavrilović za iskazanu životnu hrabrost i upornost. Svi su dobili isto odlikovanje.

