U Palati Srbija danas je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio sretenjska odlikovanja - zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.
OVO JE NAJRADOSNIJI DOBITNIK SRETENJSKOG ODLIKOVANJA! Doktor Dušan, najstariji aktivni student doktorskih nauka! Odlikovan i rudar i majka petoro dece (FOTO)
Karađorđeva zvezda drugog stepena uručena je i doktoru Dušanu Pejinu, poljoprivrednom inovatoru i najstarijem aktivnom studentu doktorskih nauka za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti poljoprivrede.
Zvanje magistra poljoprivrednih nauka stekao je u 9. deceniji.
Sretenjska odlikovanja 2026, najstariji student Foto: screenshot pink tv
Pored vremešnog studenta koji je zračio optimizmom, srca publike osvojili su i rudar Đorđe Đurković, inače rudar Elektroprivrede Srbije na površinskom kopu Drmno...
Foto: Antonio Ahel
...kao i poljoprivrednica iz sela kod Valjeva i majka petoro dece Ljiljana Gavrilović za iskazanu životnu hrabrost i upornost. Svi su dobili isto odlikovanje.
Foto: RTS Printscreen
