Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je dobitnik zlatne medalje za zasluge - odlikovanja povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije. Predsednik Republike Srbije g. Aleksandar Vučić uručio je zlatnu medalju za zasluge direktoru Kancelarije dr Mihailo Jovanović .

Ovim odlikovanjem za izuzetne zasluge i postignute rezultate odato je priznanje Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu zbog uspeha u digitalnoj transformaciji državne uprave i lokalne samouprave, privrede i društva u prethodnih 10 godina; reformi i modernizaciji javne uprave kroz digitalizaciju i razvoju elektronske uprave po čemu je Republika Srbija postala jedan od lidera u Evropi i svetu; izgradnji nacionalne digitalne i inovativne infrastrukture – Državnog data centra i Inovacionog distrikta u Kragujevcu, čvorišta kreativnih i digitalnih industrija - Ložionice i Kuće eUprave u Beogradu i Nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je, takođe, odigrala jednu od bitnih uloga u organizaciji državnog odgovora tokom pandemije koronavirusa, kada je, u kratkim rokovima, realizovala različite platforme i usluge koje su građanima ali i zdravstvenom sistemu bile od velike koristi. Građani su se elektronski prijavljivali za vakcinaciju, imali su mogućnost da izaberu vakcinu kao i lokaciju vakcinacije, izdavali su se prvi digitalni sertifikati, uspostavilo se više kol-centara i info sistema za obaveštavanje građana i platforma za prijavu volontera.

Ovo je priznanje viziji i posvećenosti institucije i njenih zaposlenih koji su transformisali Srbiju i koji svojim radom svakodnevno grade temelje budućnosti — moderne i inovativne države, dostupne svim građanima. Zlatna medalja za zasluge nije samo potvrda dosadašnjeg rada, ono je obaveza da nastavimo još odlučnije, hrabrije i ambicioznije da gradimo modernu, efikasnu i sigurnu javnu upravu, u potpunosti posvećenu interesima građana i budućnosti Republike Srbije.

