Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije!

Vučić je poručio da je Sretenje praznik koji u sebi nosi tri veličanstvene tradicije srpskog naroda - duboku veru u svoj kulturni obrazac, nesalomivi slobodarski duh i istrajnu državotvornost, i dodao da tri sretenja - vere, viteštva i ustavotvornosti, čine Sretenje jedinstvenim danom u srpskoj tradiciji.

Foto: Generalni konzulat RS u Cirihu

Đake vozi od kuće do škole

Učitelj Marko Čikarić iz Tovrljana jedan je od dobitnika Sretenjskog ordena za izuzetan rad u prosveti (odlikovan je srebrnom medaljom za zasluge). Marko je na binu izašao sa troje đaka, ujedno jedinim učenicima OŠ "Svetislav Mirković Nenad" u prokupačkoj Maloj Plani, koje svakoga dana, i leti i zimi, vozi od kuće do škole i nazad. Zahvaljujući njemu, nakon 22 godine se u selu Tovrljane ponovo oglasilo školsko zvono. Pored toga, ovaj požrtvovani učitelj nesebično pomaže i meštanima zabačenih prokupačkih sela, kojima donosi namirnice, lekove itd., a dobitnik je i drugih prestižnih priznanja.

Učitelj Marko Čikarić Foto: Anton/ATA Images

Magistar u devetoj deceniji

Karađorđeva zvezda drugog stepena uručena je doktoru Dušanu Pejinu iz Čonoplje, poljoprivrednom inovatoru i najstarijem aktivnom studentu doktorskih nauka, za naročite zasluge i rezultate postignute u javnim i prosvetnim delatnostima, posebno u oblasti poljoprivrede. On je najstariji aktivni student doktorskih studija poljoprivrednih nauka u Republici Srbiji, pošto je u devetoj deceniji života stekao zvanje magistra poljoprivrednih nauka. Pejin ove godine puni 89 godina i priprema doktorsku disertaciju. Primio je više značajnih priznanja, vlasnik je četiri indeksa i tri diplome sa osnovnih, master i magistarskih studija novosadskog Poljoprivrednog fakulteta.

Dušan Pejin Foto: screenshot pink tv

Majci petoro dece izgorela kuća

Karađorđeva zvezda drugog stepena dodeljena je poljoprivrednici iz Beomuževića Ljiljani Gavrilović, inače majci petoro dece. Prošlog oktobra porodicu Gavrilović zadesila je velika nesreća jer im je kuća izgorela u požaru. U jednom danu su ostali bez svega. Ipak, ono što nije izgorelo jeste vera ove porodice u ljude i u život. Zahvaljujući dobrotvorima, porodica je ponovo dobila krov nad glavom. Porodica Gavrilović živi isključivo od poljoprivrede. Na svom gazdinstvu drže 12 krava, tri junice i 10 ovaca, koje su umatičene.

Ljiljana Gavrilović Foto: RTS Printscreen

- Nisam radila za orden, radila sam za svoju decu i naše domaćinstvo, ali drago mi je što se danas vidi da žena može biti i stub porodice i uspešan domaćin. Ovo je nagrada za ceo naš tim - za moju decu i mog supruga - izjavila je Ljiljana za Vamediju.

Orden za bageristu

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovan je i Đorđe Đurković, rudar EPS i bagerista na kopu "Drmno". Đorđe rukovodi mehanizacijom u površinskoj eksploataciji i primer je radnika koji je profesionalni put gradio postepeno, odgovorno i posvećeno. Radi na kostolačkom kopu "Drmno" skoro 12 godina i bio je član posade koja je iskopala rekordnu desetomilionitu tonu uglja u 2025. godini, što će biti zapisano u istoriju EPS kao jedna od najboljih godina rada kopa "Drmno". Nikad nije zakasnio na posao.

Đorđe Đurković Foto: Antonio Ahel

Požar mu gutao imanje, on pomagao komšijama

Nenad Jovanović, poljoprivrednik iz sela Cerovac kod Kragujevca, odlikovan je zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić", a pokazao je hrabrost, nesebičnost i čovečnost tokom velikih požara koji su pogodili Šumadiju. Njegovo gazdinstvo je pretrpelo veliku štetu tokom požara u julu prošle godine. Izgoreli su mu razni objekti, među kojima i staklenici, hladnjača, traktor, a stradale su i životinje. Iako mu je požar već bio ugrozio sve što ima, otišao je da pomogne komšijama.

Nenad Jovanović Foto: Ministarstvo Poljoprivrede

Odlikovanja Republike Srbije predstavljaju najviši znak javnog priznanja, koji se dodeljuju za izuzetne zasluge i dela od velikog značaja za zemlju.

Činjenice/Dobitnici odlikovanja

Sretenjski orden prvog stepena:

- mitropolit bački Irinej

- Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske

- akademik Dragan Simeunović, ambasador

- Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske

- Dragan Stanić, predsednik Matice srpske

- dr Mirko Vasiljević, bivši dekan Pravnog fakulteta u tri mandata

- Narodno pozorište "Bora Stanković" Vranje - 130 godina od izvođenja prve predstave

- prof. dr Olja Čokorilo, redovni profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu

- prof. dr Dragana Mitrović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu

- Arhiv Vojvodine - 100 godina postojanja

Sretenjski orden drugog stepena:

- Živorad Žika Ajdačić, direktor Kulturno-prosvetne zajednice Beograda

- Porodilište u Pasjanu

- Dom učenika srednjih škola Niš - 100 godina od osnivanja

- Milutin Petrović, reditelj, scenarista, producent, muzičar i univerzitetski profesor

Sretenjski orden trećeg stepena:

- dr Luka Radoja, agronom i doktor biotehničkih nauka

- Udruženje Timočana i Krajinaca - 100 godina postojanja

- Arhiv Kosova i Metohije - 75 godina od osnivanja

- Dom kulture Stevan Mokranjac Negotin - 170 godina od rođenja Mokranjca i 60 godina Mokranjčevih dana

- Sportski centar Čair Niš - 50 godina od osnivanja

- Novinsko-izdavačka ustanova Libertatea Pančevo - 80 godina postojanja

Orden srpske zastave prvog stepena:

- Balaž Hanko, ministar kulture i inovacija u Vladi Mađarske

- Mihail Borisovič Pjotrovski, direktor muzeja Državni Ermitaž u Sankt Peterburgu

Orden srpske zastave drugog stepena:

- Antonio Gutijeres Limones - španski političar i senator iz redova Španske socijalističke partije, predsednik španske delegacije u Parlamentarnoj skupštini SE

- Maksimilijan Kraus, šef poslaničke grupe Slobodarske partije Austrije u Bečkom pokrajinskom parlamentu

- Pablo Ispan Iglesijas de Usel, poslanik Narodne stranke u španskom Kongresu

- Mihael Takač, direktor savezne policije R. Austrije

Orden srpske zastave trećeg stepena:

- Ju Jong, bivši predsednik kompanije HBIS Group

- Čen Đing, osnivač Zijin Mining

- Rajner Beker, bivši direktor MTU

Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena:

- Matica srpska - 200 godina od osnivanja

- neurolog prof. dr Jelena Drulović

- neurolog prof. dr Zoran Džamić

- otorinolaringolog dr Nenad Arsović

- abdominalni hirurg prof. dr Nikica Grubor

- Đuro Raca, novosadski inženjer i profesor fizike - posthumno za iskazani patriotizam i životnu hrabrost

Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena:

- dr Branko Krajnović, specijalista ortopedske hirurgije, spinalni hirurg, direktor bolnice "Avala"

- Ljiljana Gavrilović, poljoprivrednica iz sela Beomužević kod Valjeva i majka petoro dece

- mr Dušan Pejin (u devetoj deceniji života) - poljoprivredni inovator i autor četiri patenta iz oblasti poljoprivrede

- Đorđe Đurković, rudar EPS na površinskom kopu "Drmno"

Orden Karađorđeve zvezde trećeg stepena:

- Sanja Kerkez, operska pevačica

- Šahovski savez Srbije

- Radmilo Mišović, bivši košarkaš i direktor KK Borac Čačak

- Igor Simić, najbolji francuski korporativni advokat

Zlatna medalja za zasluge:

- Danka Nešović, v. d. direktora Pete beogradske gimnazije

- Kancelarija za IT i eUpravu

- Kristof Mergeli, član redakcije nedeljnika Die Weltwoche

- Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu (A. Đedovac)

- Žaklina Nikolić, direktor Centra za kulturu Kladovo

- Vladimir Vuković, novinar, urednik i politički analitičar

- Ljiljana Mihajlović, osnivač udruženja Izvor Knjaževac

- Bogi Mitić, direktor biblioteke u Doljevcu

- Milijan Stojanić, kuvar

- Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine

- Radiša Raša Pavlović, pevač

- Ana Bekuta, pevačica

- Snežana Đurišić, pevačica

- Selma Rustemović, direktor firme FTS Priboj

Srebrna medalja za zasluge:

- Marko Čikarić, učitelj u OŠ "Svetislav Mirković Nenad" u selu Tovrljane

- Marko S. Marković, pesnik

Zlatna medalja za hrabrost "Miloš Obilić":

- Nenad Jovanović, poljoprivrednik iz sela Cerovac kod Kragujevca

Odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama iz sektora bezbednosti:

- Interventna jedinica policije MUP Srbije

- Dalibor Otović, pomoćnik komandanta Žandarmerije za planiranje, obuku i borbenu podršku

- Bojan Dikić, posthumno - komandant niškog odreda Žandarmerije

- Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije, 5. jedinica