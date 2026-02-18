Slušaj vest

Ono što je počelo kao prevara i bes, završilo se neočekivanom ljubavnom pričom.

Jedan impulsivan potez zbog slomljenog srca pokrenuo je niz događaja koji su, umesto osvete, doveli do veridbe.

- Moju drugaricu je prevario momak. Pukao skandal. Ona besna, nije imala mira i uzme ekser pa mu išara auto. A on dva dana ranije prodao taj automobil - napisala je jedne devojka na sajtu Ispovesti.

Potom je dodala da to nije kraj...

- Televisa presenta. Novi vlasnik, neki baja, malo stariji od nje, cimao je oko naknade štete. A zapravo je samo hteo da je vidi. Smuvaju se. Sad su vereni. A ekser uramili. Ne mogu da verujem - dodala je ona.

Njena objava izazvala je oduševljenje kod mnogih.

- Kolika je zaista verovatnoća za ovako nešto? Ja kakav sam baksuz, platila bih duplu štetu - navodi se u jednom komentaru.

