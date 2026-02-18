Slušaj vest

Meta ovakvih uigranih scenarija često su stariji sugrađani. A ovaj scenario sa lekarima nije jedini. Predsednica udruženja "Amiti" Nadežda Satarić objašnjava da se neki predstavljaju kao majstori, neki kao humanitarci, a najčešće se predstavljaju kao lekari.

Na meti najčešće Novi Beograd, evo i zašto

Zovu telefonom, uglavnom starije, i predstavljaju se kao lekari Vojnomedicinske akademije i nude preglede u kući. Nova prevara dešava se uglavnom na Novom Beogradu, jer tu živi najviše vojnih penzionera

"Posebno su stariji ljudi osetljivi na zdravstvene teme. Oni to rade u velikim gradovima, evo u Novom Beogradu je poslednji slučaj. U svakom soliteru na Novom Beogradu trećina stanara su stariji ljudi koji su tu došli 60-ih godina, nekome su deca daleko, sami su. Njihove penzije su solidne, ima dosta vojnih penzionera, i eto im prilike da ih prevare i lako dođu do novca", objašnjava Satarićeva.

Kako prevara izgleda u praksi

Priča počinje telefonskim pozivom, a završava se spoznajom da ste bili žrtva dobro organizovane prevare. Pre nekoliko dana na društvenim mrežama pojavili su se snimci dvojice muškaraca koji se lažno predstavljaju kao lekari. Telefonskim pozivima oni prvo saznaju adrese građana, dolaze u njihove stanove, zatim pokušavaju da ih prevare.

Majka sagovornika takođe je bila žrtva prevaranata, koji su pre nekoliko dana pozvonili na vrata njihovog stana.

"Majka je dobila poziv fiksnim telefonom, nazvala ju je neka žena koja se predstavila kao Milica. Rekla je 'Gospođo Javorka, kako ste?' E sad, kako je znala njeno ime – ne znam. Počela je da je ispituje – s kim živite, gde, da li vas nešto boli. Majka kaže – bole me kukovi i kosti, šta će... Onda pita: a s kim ste sada u stanu? Evo, naši ljudi su na terenu, dolaze da vas pregledaju. Oni su se stvorili u roku od 15 minuta, sva sreća pa je moj zet u međuvremenu slučajno stigao. Kad su pokucali na vrata, tačnije jedan je pokucao, drugi je stajao kod lifta. Dobar dan – izvolite? Kažu: Mi smo sa VMA. Pokažite mi legitimaciju – Oni: nema potrebe, idemo mi, doviđenja", opisuje Slađan Jovanović.