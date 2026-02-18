Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je situacija sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji cele zemlje daleko stabilnija, jer stabilizacija vremenskih prilika omogućava da se saniraju kvarovi.

- Ono što se poslednjih sati pojavilo je jak vetar na jugu zemlje koji nam otežava prilaz brdskim područjima. I pored te činjenice ekipe su na terenu i radiće do kasno u noć dok se ne saniraju u celosti svi kvarovi na elektrodistributivnoj mreži - rekla je Mesarović novinarima.

Prema njenim rečima, i dalje je najveći fokus na Zlatiborskom okrugu, gde postoje problemi u Bajinoj Bašti, Čajetini, Požegi, Užicu, ali su ti kvarovi u najvećoj meri sanirani i očekuje se da će u narednim satima biti u celosti uspostavljeno uredno snabdevanje kada je u pitanju Zlatiborski okrug.