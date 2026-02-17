Slušaj vest

Sneg, poledica, magla, odroni, veliki broj udesa, proklizali šleperi, blokirani putevi... To je slika koja nam danas stiže iz raznih krajeva Srbije. "Putevi Srbije" upozoravaju na veliki oprez u vožnji zbog snežne mećave, RHMZ na to da će pasti i do 20 cm snega.

Sve je dodatno otežao time što se mnogi građani Srbije baš danas, po ovom kijametu, vraćaju sa mini odmora koji smo imali zbog Dana državnosti, Sretenje. Tako da, ako morate na put, pripremite se za izazove koje donosi zima, a pravilno ponašanje vozača ključno je za bezbednost. Pred vama je sve što morate da znate.

U ovakvim vremenskim uslovima, uvek je najsigurnije garažirati vozilo i ne kretati na put, ali ukoliko to ipak činite, važno je znati kako se ponašati tokom vožnje, ukoliko vas zadesi poledica na putu ili ako vas negde susretne snežna vejavica, zaveje i zaglavi.

Šta uraditi pre polaska na put

Pre polaska na put važno je da vozilo ima svu propisanu zimsku opremu - zimske gume i lance. Takođe, automobil treba temeljno očistiti, i to ne samo stakla, već i krov. Tokom vožnje sneg sa krova može da sklizne na vetrobran, smanji vidljivost i dovede do opasnih situacija, naročito u ključnim trenucima.

Sneg i led sa stakala uklanjaju se pomoću grejača ili odgovarajućih strugača, ali nikako vrelom vodom, jer može doći do pucanja stakla. Dešava se i da vozač ne može da uđe u automobil zbog zaleđenih brava. U takvim situacijama najefikasnija su specijalna sredstva za odleđivanje brava.

AMSS: Vožnja po snegu i ledu zahteva dodatnu pažnju i veštinu

Iz Auto-moto saveza Srbije takođe su uputili apel na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni prilikom vožnje u zimskim uslovima.

- Vožnja po snegu i ledu zahteva dodatnu pažnju i veštinu, jer lako može doći do proklizavanja i zanošenja, što ume da iznenadi i iskusnije vozače. Bezbednost je uvek na prvom mestu, zato vozite oprezno, prilagodite brzinu uslovima na putu i planirajte dovoljno vremena za svaku vožnju - navode iz AMSS.

Na poledici najvažniji ljudski faktor

Zbog ledene kiše MUP je slao upozorenja građanima, a tada nastaju uslovi kada su od slabe pomoći i zimske gume, a ni pogon na sva četiri točka.

Kada se na putu nalazi led, postoji izuzetno malo ili najčešće ne postoji nikakvo trenje i otpor koji bi pneumatike usmeravao tamo gde želite. Zato je jedini način da vožnja u uslovima ledene kiše bude iole bezbedna jeste - ljudski faktor.

Prvi i osnovni savet kada je led na kolovozu jeste da, jednostavno, ne vozite. Ako ste već na putu, osnovni saveti su da vozite sporo i budite oprezni, poštujući svu signalizaciju uz pravljenje velikog odstojanja od vozila koje se nalazi ispred vas.

Kako kočiti na zaleđenom putu

Ako ste ipak na zaleđenom putu, korišćenje kočnica predstavlja najveći izazov. Jasmina Bončić, instruktorka vožnje iz auto-škole, objasnila je ranije da je uslov za bezbedno kočenje procena razdaljine koja je za to potrebna.

- Tada se koči motorom u kombinaciji sa blagim pritiskanjem pedale nožne kočnice. Koči se postepeno kako bi se izbegla blokada točkova. Ako točkovi blokiraju, vozilo proklizava i gubi se kontrola. Trebalo bi otpustiti kočnicu, zatim postepeno zakočiti, a istovremeno kočiti motorom - preći u manji stepen prenosa, odnosno prebaciti menjač u nižu brzinu - rekla je za RTS ranije, i dodala da "što više dodajemo gas, veća je mogućnost da će automobil proklizati".

Skretanje na poledici

Osim kočenja na zaleđenom putu, izazov za vozače je skretanje na poledici. Pre ulaska u krivinu, važno je da usporite kako biste očuvali stabilnost vozila. Ako se prednji deo vozila zanese, sklonite nogu s gasa i usporite. U krivinama vozite ujednačenom brzinom kako biste izbegli zanošenje.

Zašto je važno kretati iz druge brzine

Konačno, ako vam automobil u ovakvim uslovima stane, potrebno je znati na koji način ga ponovo najbezbednije moguće staviti u pogon.

- Da bi se sprečilo proklizavanje treba krenuti lagano i postepeno ubrzavati. Ako točkovi proklizaju, ili se auto zaglavi u snegu, treba krenuti iz druge brzine jer se tako smanjuje sila koja deluje na točkove i povećava pogonska snaga. Ako auto ima automatski menjač, treba uključite winter režim - savetuju saobraćajni stručnjaci.

Ključni saveti za vozače:

vozite sporije nego inače i prilagodite brzinu uslovima na putu

održavajte veliko odstojanje od vozila ispred sebe

izbegavajte nagla ubrzanja, kočenja i nagle pokrete volanom

kočite postepeno

u krivine ulazite smanjenom i ujednačenom brzinom

krenite iz druge brzine kako biste smanjili proklizavanje

na poledici ne oslanjajte se na pogon na sva četiri točka – on ne pomaže pri kočenju

poštujte svu saobraćajnu signalizaciju i upozorenja nadležnih službi

ako su uslovi ekstremni (ledena kiša, jaka vejavica) izbegavajte preticanje

budite posebno oprezni na mostovima, nadvožnjacima i u senovitim delovima puta, gde se led prvi stvara

vozite sa upaljenim kratkim svetlima i po danu radi bolje vidljivosti

pratite aktuelna saobraćajna i meteorološka upozorenja pre i tokom puta Šta ako ostanete zaglavljeni u snegu

Ako ostanete zaglavljeni u snegu, prvo očistite vozilo i pokušajte lagano da krenete. Ne dodajte naglo gas jer ćete se samo dublje ukopati, a najbolje je pozvati šlep službu.

Pored poziva šlep službi, u ovakvim situacijama neophodno je obavestiti i vatrogasce-spasioce, koji su prethodnih dana već imali više intervencija spašavanja ljudi zaglavljenih u snegu. Dok se čeka pomoć, važno je da vozači pre polaska na put u zimskim uslovima imaju i dodatnu opremu za vanredne situacije.

Jedan od najstarijih saveta za situaciju kada ste zavejani u snegu jeste da u vozilu uvek imate sveću, koja može da vam pomogne da održite temperaturu u kabini, ako ne možete da pokrenete motor. Razlog tome je taj što jedna sveća može zagrejati toliko vazduha da se putnici ne smrznu.

Ako ostanete zaglavljeni u vozilu preporučuje se da u vozilu imate:

baterijsku lampu

prvu pomoć

strugač za led

ćebe

upaljač ili šibice

voda za piće

visokokalorična dugotrajna hrana

punjač za mobilni telefon

Koraci koji mogu spasiti život ako ostanete zavejani u automobilu:

Pozovite pomoć odmah i pošaljite lokaciju; koristite jedan telefon, ostale ugasite da štedite bateriju

Ne napuštajte vozilo ako nema sigurnog skloništa u blizini - spasioci će lakše pronaći automobil

Povremeno palite motor (10-15 minuta na svakih sat vremena) da se zagrejete i štedite gorivo

Redovno čistite sneg oko auspuha kako bi se sprečio ulazak izduvnih gasova u vozilo

Ne smete zaspati - ostanite budni pevanjem, pričanjem ili čitanjem

