Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve razrešio je dužnosti Mitroplita žičkog Justina.

- Sveti Arhijerejski Sinod SPC je na svojoj sednici 18. februara doneo odluku kojom je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita žickog G. Justina razrešio dužnosti upravljanja poverenom mu Eparhijom žičkom do redovnog zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora 2026. godine, i pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti - navodi se u saopštenju Svetog Arhijerejskog Sinoda SPC.

Vladika Justin je navodno neovlašćeno osnovao tri privredna društva. Foto: printscreen YT

Istovremeno, kako dodaju, Sveti Arhijerejski Sinod je za administratora Eparhije žičke, do predstojećeg zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora, imenovao Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskopa i Mitropolita niškog G. Arsenija:

- U toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija Srpske Pravoslavne Crkve, vršenog na osnovu odluke Patrijaršijskog upravnog odbora, od 24. oktobra 2023. godine, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog Arhijerejskog Sinoda, prikupile su materijalne dokaze, na osnovu kojih je utvrđeno da je Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit žički G. Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom.

U prethodnom periodu je, kako dalje navode, utvrđeno da je "Mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva ("Trifora doo", "JEŽ doo" i "Vinarija manastira Studenice doo"):

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve Foto: Spc

- Prikrivao je njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku, neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao sa pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio finansijske zloupotrebe nebivale u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima - navodi se u saopštenju.