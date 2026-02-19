Slušaj vest

Vaskršnji post počinje 23. ferbuara, a mnogi vernici već se pitaju da li je dovoljno postiti samo prvih sedam dana da bi izašli na pričešće.

Praksa je da veliki broj vernika baš u tih sedam dana posti najstrože, a zatim se priprema za Svetu Tajnu Pričešća. Međutim, da li je to ispravno i duhovno opravdano?

O tome su govorili veroučiteljka Andrea Kereš i otac Gojko Perović, a njihova objašnjenja pomažu da se bolje razume smisao posta i suština pričešća.

Pričešće - cilj svake liturgije

Veroučiteljka Andrea Kereš objasnila je da je Pričešće centralni deo liturgijskog života, odnosno najdublji način sjedinjenja sa Bogom.

- Pričešće je cilj svake Liturgije i centralni deo naše zajednice sa Bogom - rekla je.

Veroučiteljka Andrea Kereš Foto: Printscreen/Instagram

Vernici koji redovno žive liturgijskim životom, poste i ispovedaju se, pristupaju Pričešću i u postu i van posta. Za njih je post dodatni duhovni trening, a ne formalna obaveza koja služi kao uslov.

Da li je greh postiti samo 7 dana i pričešćiti se?

Ovo je deo koji najviše zanima vernike, pa ga posebno izdvajamo:

Nije greh postiti samo 7 dana i ići na pričešće – ali to nije pravi cilj posta.

Andrea Kereš naglašava:

- Post nije sredstvo da ‘zaradimo’ Pričešće. Sve i da postimo 40 dana na vodi i hlebu, Pričešće je nemoguće zaslužiti.

Foto: Fonet

Drugim rečima:

- ne postoji „minimalni broj dana“ posvećenih postu da bi Pričešće bilo validno

- post nije trgovina sa Bogom („ako postim – smem da se pričestim“)

- svako Pričešće je Božiji dar, a ne nagrada za naš trud

- čovek uvek prilazi Pričešću nedostojan, ali ga Bog udostojava

Andrea dodaje:

- Ne znači da treba da prilazimo bilo kako. Prilazimo sa strahom Božijim, verom i ljubavlju. U postu se trudimo koliko možemo – dan po dan.

Dakle, nije greh ako neko posti samo 7 dana, ali problem je ako se post doživljava kao tehnički uslov, a ne kao duhovni put.

Poenta:

Možeš se pričestiti ako si postio 7 dana, uz blagoslov sveštenika.

Ali ako tih 7 dana postoji samo zato da bi se „ispunila obaveza“, promašena je suština.

Zašto uopšte postimo? – duhovni smisao

Otac Gojko Perović objašnjava da se čovek ne nalazi u grehu zato što ne posti, već zato što je stalno sklon grehu, a post je način da se oslobodi strasti i povrati duhovnu slobodu.

- Mi stalno živimo u grehu. Tolika je naša vezanost za hranu, odmor, relaksaciju, da od toga pravimo idole…

Otac Gojko Perović Foto: Youtube/Sputnjik Srbija

Čovek koji ne posti:

- ne greši time direktno, ali uskraćuje sebi sredstvo za duhovno čišćenje

- teže se oslobađa strasti i slabosti

Post se zato opisuje kao:

- duhovni trening

- terapija za dušu

- način da se čovek svakodnevno oslobađa greha

„Post vaspitava našu dušu da bude slobodna od strasti i hrabra u Gospodu.“

Da li je grešno ne postiti?

Otac Gojko kaže:

„Nije precizno reći da greši. On ne pomaže sebi da se oslobodi greha.“

Dakle:

- post nije kazna, već pomoć

- nepost može da oslabi duhovnu snagu, ali ne znači nužno automatski „greh“

- cilj je svakodnevni trud, a ne savršenstvo

Kurir/ Stil