Uskoro počinje Vaskršnji post, a mnogi se pitaju da li je greh postiti samo 7 dana i pričestiti se? Otac Gojko je dao jasan odgovor
Vaskršnji post počinje 23. ferbuara, a mnogi vernici već se pitaju da li je dovoljno postiti samo prvih sedam dana da bi izašli na pričešće.
Praksa je da veliki broj vernika baš u tih sedam dana posti najstrože, a zatim se priprema za Svetu Tajnu Pričešća. Međutim, da li je to ispravno i duhovno opravdano?
O tome su govorili veroučiteljka Andrea Kereš i otac Gojko Perović, a njihova objašnjenja pomažu da se bolje razume smisao posta i suština pričešća.
Pričešće - cilj svake liturgije
Veroučiteljka Andrea Kereš objasnila je da je Pričešće centralni deo liturgijskog života, odnosno najdublji način sjedinjenja sa Bogom.
- Pričešće je cilj svake Liturgije i centralni deo naše zajednice sa Bogom - rekla je.
Vernici koji redovno žive liturgijskim životom, poste i ispovedaju se, pristupaju Pričešću i u postu i van posta. Za njih je post dodatni duhovni trening, a ne formalna obaveza koja služi kao uslov.
Da li je greh postiti samo 7 dana i pričešćiti se?
Ovo je deo koji najviše zanima vernike, pa ga posebno izdvajamo:
Nije greh postiti samo 7 dana i ići na pričešće – ali to nije pravi cilj posta.
Andrea Kereš naglašava:
- Post nije sredstvo da ‘zaradimo’ Pričešće. Sve i da postimo 40 dana na vodi i hlebu, Pričešće je nemoguće zaslužiti.
Drugim rečima:
- ne postoji „minimalni broj dana“ posvećenih postu da bi Pričešće bilo validno
- post nije trgovina sa Bogom („ako postim – smem da se pričestim“)
- svako Pričešće je Božiji dar, a ne nagrada za naš trud
- čovek uvek prilazi Pričešću nedostojan, ali ga Bog udostojava
Andrea dodaje:
- Ne znači da treba da prilazimo bilo kako. Prilazimo sa strahom Božijim, verom i ljubavlju. U postu se trudimo koliko možemo – dan po dan.
Dakle, nije greh ako neko posti samo 7 dana, ali problem je ako se post doživljava kao tehnički uslov, a ne kao duhovni put.
Poenta:
Možeš se pričestiti ako si postio 7 dana, uz blagoslov sveštenika.
Ali ako tih 7 dana postoji samo zato da bi se „ispunila obaveza“, promašena je suština.
Zašto uopšte postimo? – duhovni smisao
Otac Gojko Perović objašnjava da se čovek ne nalazi u grehu zato što ne posti, već zato što je stalno sklon grehu, a post je način da se oslobodi strasti i povrati duhovnu slobodu.
- Mi stalno živimo u grehu. Tolika je naša vezanost za hranu, odmor, relaksaciju, da od toga pravimo idole…
Čovek koji ne posti:
- ne greši time direktno, ali uskraćuje sebi sredstvo za duhovno čišćenje
- teže se oslobađa strasti i slabosti
Post se zato opisuje kao:
- duhovni trening
- terapija za dušu
- način da se čovek svakodnevno oslobađa greha
„Post vaspitava našu dušu da bude slobodna od strasti i hrabra u Gospodu.“
Da li je grešno ne postiti?
Otac Gojko kaže:
„Nije precizno reći da greši. On ne pomaže sebi da se oslobodi greha.“
Dakle:
- post nije kazna, već pomoć
- nepost može da oslabi duhovnu snagu, ali ne znači nužno automatski „greh“
- cilj je svakodnevni trud, a ne savršenstvo
Kurir/ Stil