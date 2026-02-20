Slušaj vest

Slavka Stefanović iz sela Trnjane najstarija je stanovnica opštine Aleksinac - napunila je 102 godine. Rođena na Svetog Savu, 27. januara 1924. godine, vek i dve godine života obeležila je u krugu porodice, okružena unucima, praunucima i čukunucima.

Njena priča je priča o radu, izdržljivosti i vremenu kada se život merio trudom.

- Sve se radilo. Pšenica se žnjela, kukuruz se kopao, bašta se obrađivala. Nije bilo posla koji nisam radila - priseća se baka Slavka.

Udala se mlada, sa 19 godina, za Živomira Stefanovića. Brak nije bio po njenoj želji, ali su zajedno gradili dom i porodicu. Dok je suprug radio u Nišu, ona je brinula o kući, imanju i deci.

- Živomir je radio da zaradi, a ja sam radila sve ostalo. I u kući i u polju. Tako je tada bilo - kaže Slavka.

Nije bilo posla koji baka Slavka nije radila Foto: Printscreen/ Youtube/ Glas Juga

Nadživela supruga i obe ćerke

Podigla je dve ćerke, nadživela supruga i obe ćerke, ali iza sebe danas ima veliku porodicu - unuke, praunuke i čukunuke koji o njoj brinu.

- Imam unuke, praunuke, čukunuke… Svi su mi živi i zdravi i to mi je najveća sreća - govori sa osmehom.

Život je nije mazio. Prošla je ratna vremena, nemaštinu i teške lične gubitke.

- Bilo je i lepo i loše. Ali sve prođe. Život ide preko svega - kaže tiho.

Njena snaja Suzana Jovanović kaže da je, s obzirom na godine, baka Slavka dobrog zdravlja.

- Slabije čuje, ali nije senilna niti dementna. Oštroumna je i pamćenje je odlično služi. Pred spavanje se uvek pomoli za zdravlje svih svojih potomaka. Gleda televizor po ceo dan, zanima je sve - i serije i politika - kaže Suzana.

Iako je prošle godine pala u sobi, nije ništa polomila, ali od tada odbija da hoda. Ipak, vedrinu nije izgubila. Baka Slavka nikada nije vodila računa ni o "zdravim navikama".

1/7 Vidi galeriju Baka Slavka Stefanović najstarija stanovnica opštine Aleksinac Foto: Printscreen/ Youtube/ Glas Juga

- Pušila sam od dvanaeste godine - kaže kroz osmeh.

I danas voli da zapali cigaretu. Hrana joj je oduvek bila domaća i jednostavna, ali dobro "zamašćena".

- Jela sam sve: krompir, pasulj, podvarak, pite, sarme, punjene paprike… Volim i papriku, da je dobro ispržena - priča Slavka.

Tajna dugovečnosti i životna istina

Njena snaja otkriva da je možda jedna od tajni dugovečnosti i to što je decenijama praktikovala popodnevni odmor.

- Bez obzira na obaveze, uvek je posle ručka odspavala. Volela je da dugo spava ujutru, a dok je mogla da hoda, svakodnevno je šetala po dvorištu, voćnjaku i vinogradu - kaže Suzana.

U mladosti je preležala tešku upalu pluća i mesecima bila u bolnici, ali drugih ozbiljnijih bolesti nije imala. Pamti i kako su je konjima i kočijama vozili lekaru, u vreme kada nije bilo autobusa kao danas.

Stoti rođendan proslavila je uz punu kuću gostiju, tortu i poklone, a i 102. rođendan dočekala je okružena porodicom iz Beograda i okoline.

Na kraju razgovora, baka Slavka poručuje ono što smatra najvažnijom životnom istinom:

- Samo da su ljudi živi i zdravi i da niko ne boluje. Sve drugo se izdrži.

U 102. godini, njen život ostaje svedočanstvo da se snaga meri strpljenjem, a najveće bogatstvo - porodicom.