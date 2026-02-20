Slušaj vest

Ima onih koji prođu pored trafike, uplate tiket i onako usput promene sebi život. Drugi decenijama ispisuju iste brojeve čekajući čudo koje nikako da stigne. Međutim, priča jednog srpskog penzionera, koju je podelila njegova unuka Tamara, potpuno je drugačija. To nije priča o sreći - to je čista statistička magija.

Njegova unuka Tamara podelila je na društvenim mrežama nesvakidašnju priču koja je momentalno postala viralna - njen deda je u roku od samo tri godine uspeo da pogodi čak dve loto šestice!

"Rođen pod srećnom zvezdom"

Deka je u penziji još od 1991. i uvek igra jednu kolonu. Foto: Tik Tok Printscreen/tamara_madero

Video koji je Tamara objavila prikazuje najlepšu stranu dobitka - porodično slavlje. Uz nezaobilazno praseće pečenje, deka uživa u društvu svoje praunuke, a opis videa sažima sve ono što komšije i porodica misle o njemu:

"Deda je car. Rođen pod srećnom zvezdom, očigledno. Za tri godine, dve šestice na Lotou!", napisala je ona u snimku na kanalu "tamara_madero".

Komentari oduševljenih korisnika nizali su se jedan za drugim. Dok su mu jedni želeli da novac troši u zdravlju i veselju, drugi su, poput korisnice Danijele, poručili:

"Bravo za deku, ko zna zna! Neka je živ i zdrav, pa sledeći put sedmicu da osvoji!"

Naravno, gde je veliki dobitak, tu je i malo balkanskog skepticizma. Ipak, Tamara je brzo razjasnila da deda nije nikakav profesionalni kockar, već čovek koji decenijama igra iz čiste zabave i sa neverovatnom skromnošću.

"Deda igra samo jednu kolonu. U penziji je još od 1991. godine. Ne pije, ne puši, ta jedna kolona mu je jedini merak. A za života je dobio dve šestice... Da li poznajete još neku osobu koja je to uspela u tri godine?", upitala je unuka, ostavljajući kritičare bez teksta.

Šta kaže matematika: Koliko je teško dobiti "šesticu"

Verovatnoća da pogodite sedmicu je 1 prema 15.380.937 Foto: Ivan Smuk / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock, Screenshot

Da bismo razumeli koliki je ovaj podvig, moramo se okrenuti brojkama Državne lutrije Srbije. Verovatnoća u igri "Loto 7 od 39" je neumoljiva, a matematika kaže sledeće:

Sedmica: Verovatnoća da pogodite svih 7 brojeva je 1 prema 15.380.937. Manja šansa nego da vas pogodi grom dva puta.

Šestica: Šansa da pogodite šest brojeva je znatno veća nego za sedmicu, ali i dalje statistički niska - iznosi 1 prema 67.460.

Statistički gledano, trebalo bi da igrate svaki krug oko 648 godina da biste je "izvukli".

Dve šestice: Skoro nemoguće. Da se to desi istoj osobi u tri godine sa samo jednom kolonom? To je pravi statistički incident.

Šesticu je lakše dobiti nego sedmicu, ali dobiti ih dve je ravno čudu. Foto: Printscreen Tv Prva

Iako se šestica čini dostižnijom, dobiti je dva puta u tri godine, igrajući pritom samo jednu kolonu, graniči se sa naučnom fantastikom. Kako su neki u komentarima primetili:

"Tako malo je falilo (do sedmice), a razlika je kao mrav i King Kong... ali bolje išta nego ništa i nek je deda živ i zdrav!"

Dok čekamo sledeće izvlačenje, ovaj deka ostaje inspiracija svima koji veruju u sreću. Možda tajna zaista nije u broju uplaćenih kombinacija, već u onoj jednoj, "pravoj", i mirnoj penzionerskoj ruci koja je popunjava.

Zanimljive činjenice o "srećkovićima"

Foto: screenshot prva tv

Efekat munje: Statistički je verovatnije da ćete postati filmska zvezda ili da će vas napasti ajkula nego da pogodite sedmicu. Ipak, deka je sa dve šestice prišao opasno blizu vrhu piramide.

Psihologija brojeva: Većina ljudi igra datume rođenja (brojeve do 31). Zato, kada padnu "mali" brojevi, dobitnika šestice ima mnogo više, pa su i nagrade manje. Ako deka igra brojeve preko 31, on je pravi strateg!