Promenu vremena donosi snažan ciklon koji sve više jača iznad Đenovskog zaliva.

U petak se, kako prognozira meteorolog Đorđe Đurić, očekuje kišovito vreme, uz jako zahlađenje i severozapadni vetar na severu i zapadu Srbije.

- Jutro će u ovom delu zemlje biti najtopliji deo dana, uz temperature od 4 na severozapadu Backe do 7 stepeni na jugu Vojvodine, u Beogradu do 10 stepeni - navodi Đurić.

Kiša prelazi u sneg

Tokom dana u ovim predelima jako zahlađenje i kiša, prvo će u Bačkoj, Sremu, Mačvi, Podrinju i u Kolubarskom okrugu preći u susnežicu i sneg, pred kraj dana i uveče i u Beogradu i širom Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja i Braničevskog okruga.

U centralnim i jugoistocnim predelima Srbije maksimalna temperatura uz pojačan jugoistočni vetar biće do 14 stepeni, uveče u osetnijem padu, uz prelazak kiše u sneg.

U toku večeri temperatura u Srbiji kretaće se od 0 do 4°C. Uveče će padavine na severu Srbije prestati.

Neverovatan preokret vremena

Za vikend osetno hladnije, naročito u subotu. Već u nedelju tokom dana toplije. Neverovatan preokret vremena očekuje se u ponedeljak.

Snažno južno strujanje doneće ogroman temperaturni porast. Biće toplije zasigurno za 15 stepeni u odnosu na subotu, lokalno i za čak 20 stepeni, s obzirom na to da će maksimalna temperatura biti od 14 do 20 stepeni. Krajem dana novo naoblačenje sa kišom.

U nastavku sedmice malo svežije, ali ostaje relativno toplo vreme.

Kurir/ Telegraf

Meterolog Nedeljko Todorović otkrio da Srbiju narednih dana očekuje prava vremenska klackalica Izvor: Kurir televizija