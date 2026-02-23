Slušaj vest

Una J. jedna je od onih koji decenijama tragaju za informacijama o svojim biološkim roditeljima.

Ona je ostavljena kao beba, a već dugo pokušava da dođe do informacije ko su ljudi koji su je kao tek rođenu bebu ostavili!

Rođena je 1987. godine u Peći, iako je prošlo mnogo godina, pitanja o njenom poreklu i dalje ostaju bez odgovora.

Ostavljena po rođenju

Kroz svoj apel na društvenim mrežama, Una se obratila svima koji se možda sećaju njenog slučaja, nadajući se da će neko moći da pruži makar mali trag.

- Kao tek rođena beba ostavljena sam u Peći početkom oktobra 1987. godine. U dokumentima iz nadležnih ustanova nema nikakvih podataka o biološkim roditeljima. Postoji izveštaj da me je pronašla policija. Bila sam u bolnici neko vreme, a onda u Domu za nezbrinutu decu, odakle sam i usvojena - napisala je ova devojka na Fejsbuku u grupi "Pokidane veze".

Traži odgovore

Dodala je da ne osuđuje ničije postupke.

- Znam da je prošlo dosta vremena, ali, ako među vama postoji neko ko se seća slučaja ostavljene bebe i ima bilo kakvu informaciju, neka me kontaktira. Ne osuđujem ničije postupke, ni od koga ništa ne tražim, osim odgovora na pitanja... - navela je Una.

Mnogi korisnici su joj poželeli puno sreće u potrazi za biološkim roditeljima i odgovorima na pitanja koja je muče svih ovih godina.