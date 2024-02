"TE '86 U PROLEĆE ZAMENIO TE JE INKUBATOR..." Zbog ovih reči jednog muškarca plače Srbija: Uz sve postavio i FOTOGRAFIJU KOJA BOLI

Neka deca u Srbiji još kao tek rođene bebe shvate svu težinu života, i umesto u toplom majčinom zagrljaju, završe sami i bespomoćni u ustanovama - bolnicama i sirotištima.

Tako je započeo život i jednog muškarca (38) koji je na Fejsbuku objavio dirljivi post o tome kako ga je majka napustila čim se porodila.

foto: Printskrin/Facebook

- Ako se prepoznaš i možda poželiš da se javiš, a iz bilo kog razloga ili straha nisi do sada, ne brini, ne zameram ti, ne osuđujem te i ne tražim ti ništa. Samo, eto, razmišljam, možda si se nekad zapitala kako sam i gde li sam pa, ako te ovo nekad negde susretne... - započeo je on svoju tužnu ispovest i dodao:

- Nisam više dete, prebrodio sam sve. Stabilan, siguran i svoj na svome, uspešan u svom poslu, tražen, priznat, cenjen, delimično poznat i prepoznatljiv, pa verujem da bi sa ove distance bez obzira na sve bila ponosna. Imam i stvorio sam sve što mi je trebalo, ali mozda sam tebi bio tad pretežak teret i nerešiv problem i želim da ti se izvinim za to. Znaš, ne znam kako bi te oslovio, ali u to proleće 1986. kada te je u sedmom mesecu trudnoće zamenio inkubator, koliko god da je bilo prerano, rodila si me spremnog za sve što mi je bilo na putu do sad i koliko god puta da sam pao - ustao sam i nastavio dalje. Eto, toliko... - zaključio je ovaj hrabri muškarac postavivši i fotografiju najverovatnije jedinog dokumenta koji poseduje.

