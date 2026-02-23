Slušaj vest

Dr Milan Micić

Generalni sekretar Matice srpske

Pre dve stotine godina, tačno 16. februara 1826. godine, u Pešti šest srpskih trgovaca i jedan pravnik osnovali su Maticu srpsku.

To su bile godine iza francuskih i Napoleonovih ratova, Evropom je vladao mir; vreme iza srpskih ustanaka u Šumadiji i epoha kada su se gradili počeci srpske državnosti u Srbiji i Crnoj Gori.

Preduzimljivi srpski trgovci bili su rasejani na trgovačkim putevima i raskršćima poput Trsta, Odese i Pešte. Tokom 18. i u prvim decenijama 19. veka na prostoru Habzburške monarhije stvorena je srpska građanska klasa, bogata i samosvesna; klasa koja je spajala u sebi srpske vrednosti: srpsko ime i i prezime, veru, jezik, pismo, kolektivno i istorijsko pamćenje sa evropskim vrednostima: načinom života, poslovanja, odevanja i svakodnevice srednje Evrope. Autohtono srpsko građanstvo stvoreno u Habzburškoj monarhiji bilo je i nacionalno i evropsko. Ono je u sebi baštinilo dve velike evropske ideje 18. i 19 veka: ideju prosvetiteljstva i ideju romantizma.

Stvarajući Maticu srpsku, njeni osnivači razumevali su da samo nacionalna kulturna, obrazovna i književna institucija može sačuvati srpsko biće u mozaiku naroda, jezika, kultura i vera Habzburške monarhije i da znanje, prosvećenost, nauka i obrazovanje, uz punu posvećenost sopstvenom narodu, mogu biti garant za njegov napredak i njegovo ime u budućnosti. To su bile ideje na kojima se temelji Matica srpskapuna dva veka bez obzira na iskušenja koje su ti vekovi donosili, različite društveno-političke sisteme i države i različite kulturne i identitetske politike.

Matica srpska je dete srpskog građanstva i ona je delila njegovu sudbinu tokom 20. stoleća.

Ime Matice srpske tokom 19. veka svijalo se oko njenog književnog časopisa Letopisa Matice srpske, najstarijeg književnog časopisa na svetu koji izlazi u kontinuitetu više od dva veka. Matica srpska je od trenutka svog osnivanja 1826. pa do 1864. godine boravila je u Pešti, ali paralelno s njenim radom na prostoru peštanskog Podunavlja odvijao se proces ubrzane mađarizacije srpskog življa, dolazilo je do njegovog biološkog, ekonomskog i identitetskog tanjenja i ljudi koji su stajali na čelu Matice srpske 1864. godine doneli su dalekovidu odluku: da presele Maticu srpsku u Novi Sad, u prostor gde su živeli Srbi i grad koji se oslanjao na nacionalno samosvesna srpska sela u Šajkaškoj, kao delu institucije Vojne krajine.

Kao što je u prethodnim vekovima srpski narod putovao uz obale Dunava na sever tražeći svoju sigurnost i nova ognjišta, tako su se te 1864. godine na jug, Dunavom, ka Novom Sadu, lađama selile srpske knjige i muzejski artefakti u jednoj seobi koja je takođe bila epska. Dolazak Matice srpske u Novi Sad odredio je ne samo njenu sudbinu nego i biće grada u kojeg je Matica srpska stigla; zahvaljujući Matici srpskoj, njenom radu, delima i autoritetu Novi Sad je stekao plemenito ime središta srpske kulture: Srpska Atina.

Matica srpska bila je čedo plemenitih i prosvetiteljskih htenja srpskog građanstva. Zadužbinarsto i dobrotvorstvo su bili njen temelj.

Zadužbinari su odvajali od svog materijalnog dobra i davali opštem dobru, činili dobro pojedincu i društvu i ostavljali plemeniti i trajan trag o sebi, ali i svojoj vezi s hrišćanskim vrednostima. Fenomen zadužbinarstva bio je izraz poverenja srpskog građanstva i naroda u Maticu srpsku, u njeno delo, u ono što ona čini u negovanju srpskog kulturnog i identitetskog samopoštovanja i samorazumevanja. Zadužbinarski novac korišćen je za štampanje knjiga, posebno knjiga za narod, jer Matica srpska bila je i opštenarodna ustanova. Najveći deo zadužbinarskog novca služio je za stipendiranje talentovane srpske omladine na evropskim univerzitetima. Sa znanjima stečenim u Evropi stipendisti Matice srpske bili su nosioci modernizacije u srpskim krajevima iz kojih su poticali, ali i nosioci modernizacije i evropeizacije u Kneževini i potom Kraljevini Srbiji, gde su ih odvele karijere i izraženi patriotizam.

Epoha 20. veka i dva velika svetska rata zaustavili su Maticu u njenom radu, njene članove izložili neprijateljskoj represiji, a materijalno oslabili ustanovu. Po oslobođenju i dolasku jugoslovenskih komunista na vlast Matici srpskoj oduzeti su njena imovina i zadužbinska imovina ustanove, a ustanovu je počela da finansira država. Jugoslovenski komunisti, poštujući ugled i ime Matice srpske, nisu težili njenom ukidanju, ali su promenili njene izvorne nacionalne ciljeve i od Matice srpske načinili naučnu ustanovu prilagođavajući je potrebama svoje vlasti, odnosno njene politike i ideologije.