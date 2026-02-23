Slušaj vest

Današnja internet zajednica je oblast u kojoj nema poverenja, morate da proveravate šta radite, kako i gde objavljujete svoje podatke, jer sve može da se upotrebi protiv vas, i to se odnosi i na sajber kriminalce, koji mogu da budu uhvaćeni i da završe u zatvoru, kaže šefica službe za digitalni otisak kompanije "Kasperski" Julija Novikova.

Procene su da je samo prošle godine vrednost transakcija na dark vebu, odnosno delu interneta koji nije dostupan preko običnih pretraživača, iznosila najmanje 3,2 milijarde dolara. Da bi mu se pristupilo koristi se poseban softver, u nekim slučajevima radi zaštite privatnosti i anonimnosti, komunikacije novinara i uzbunjivača

U više od 50 odsto slučajeva međutim, koristi se za nezakonite aktivnosti, kao što su prodaja droge, oružja, falsifikovanih dokumenata, krađa podataka, angažovanje hakera ali i profesionalnih lica, prostitutki. O tome je za RTS govorila Julija Novikova, šefica službe za digitalni otisak kompanije "Kasperski", ili jednostavnije "lovac na hakere" na dark vebu.

Koji opasni trendovi su trenutno najzastupljeniji na dark veb-u i u aplikacijama?

- Postoji više pretnji koje potiču od sajber kriminalaca. Od fišing napada do sofisticiranih kampanji, posebno targetiranih kompanija, ali na kraju cilj svih ovih kampanja i aktivnosti jeste da izvuku zaradu, novac od pojedinačnih korisnika ili kompanija u celosti, tako da monetizacija je ključ za sajber kriminalce.

Julija Novikova Foto: Screenshot RTS

Šta je ono najgore što ste videli na dark vebu tokom vaše karijere?

- To je dobro pitanje, ali rekla bih da najgore što sam videla tokom karijere nije direktno povezano sa dark vebom, ali se zapravo odnosi na reakcije korisnika, odnosno kompanija koje su suočene sa pretnjama sa dark veba. Najgore što mogu da urade jeste da plaćaju sajber kriminalcima otkupnine ili da gube milione, jer nisu bili pripremljeni ili nisu bili svesni pretnji koje stižu sa dark veba.

Uzevši u obzir da dark veb ima i nezakonitu upotrebu, koja je razlika u zaštiti komunikacije između individua, kompanija, zaštite poslovnih podataka u poređenju sa standardnim komunikacijama?

- Rekla bih da se sajber kriminalci sada suočavaju sa istim problemom, postoji kriza i u njihovoj komunikaciji takođe, moraju da veruju jedni drugima, ali današnja internet zajednica je jednostavno oblast u kojoj nema poverenja, morate da budete svesni, proveravate šta radite, kako i gde objavljujete svoje podatke, jer sve može da se upotrebi protiv vas i to se odnosi i na sajber kriminalce, koji mogu da budu uhvaćeni od strane organa reda i da završe u zatvoru.

Nedavno ste sproveli istraživanje aplikacije Telegram. Da li je ta aplikacija pogodna za organizovanje nezakonitih aktivnosti?

- Uglavnom je suprotno, Telegram je popularna aplikacija za komunikaciju, koja sadrži više karakteristika. Sajber kriminalci je prilagođavaju svojim potrebama, oni uspevaju da je koriste za svoje potrebe i aktivnosti, zato se ponekad može povezati sa platformama dark veba ili nečim sličnim. Zapravo postoje višestruki kanali, komunikacione platforme koje sajber kriminalci takođe koriste.

Ako uzmemo na primer deljenje fajlova, sajber kriminalci dele među sobom fajlove i koriste gotovo iste platforme, iste kanale kao i normalni korisnici, to inače ne biste smatrali resursom dark veba. To znači da korisnici mogu da koriste normalne aplikacije, normalne usluge, jer dark veb je uglavnom kao zajednica pre nego specifična aplikacija ili specifična platforma.