Pukla bruka na svadbi: Mladoženja pijan kao letva kasnio sat vremena, mladin brat se otrovao, a onda je izbila tuča!
Svadbeni dan, koji bi trebalo da bude jedan od najlepših u životu, za jedne mladence pretvorio se u potpuni haos!
Kašnjenje, pijanstvo, intervencija hitne pomoći i opšta tuča među gostima obeležili su ovu svadbu koju će mnogi pamtiti.
Svadba iz pakla
Umesto osmeha, prvog plesa i romantičnih fotografija, ova mlada će svoje venčanje pamtiti po suzama i razočaranju. Dan koji je trebalo da bude najlepši u njenom životu pretvorio se u pakao koji je šokirao sve goste.
Priču o tome podelila je mladina rođaka na Reditu.
Mladoženja nije mogao da stoji
- Mladoženja je kasnio preko sat vremena, a kad se pojavio, bio je pijan kao letva. Njoj se samo faca obesila. U crkvi ga je kum doslovno pridržavao. Kasnije u sali, nastavio je da pije. Nije bio ni za šta, niti za prvi ples, nije mogao da ustane sa stolice - napisala je ona.
Kako tvrdi, mlada je plakala, ali tu nije bio kraj neprijatnostima.
- Alkohol se točio, mladoženjin mlađi brat pao je u alkoholnu komu. Došla je Hitna pomoć po njega. U jednom trenutku izbila je i tuča zbog pesme - dodala je autorka objave.