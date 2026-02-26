Slušaj vest

Svadbeni dan, koji bi trebalo da bude jedan od najlepših u životu, za jedne mladence pretvorio se u potpuni haos!

Kašnjenje, pijanstvo, intervencija hitne pomoći i opšta tuča među gostima obeležili su ovu svadbu koju će mnogi pamtiti.

Svadba iz pakla

Umesto osmeha, prvog plesa i romantičnih fotografija, ova mlada će svoje venčanje pamtiti po suzama i razočaranju. Dan koji je trebalo da bude najlepši u njenom životu pretvorio se u pakao koji je šokirao sve goste.

Priču o tome podelila je mladina rođaka na Reditu.

Mladoženja nije mogao da stoji

- Mladoženja je kasnio preko sat vremena, a kad se pojavio, bio je pijan kao letva. Njoj se samo faca obesila. U crkvi ga je kum doslovno pridržavao. Kasnije u sali, nastavio je da pije. Nije bio ni za šta, niti za prvi ples, nije mogao da ustane sa stolice - napisala je ona.

Kako tvrdi, mlada je plakala, ali tu nije bio kraj neprijatnostima.

- Alkohol se točio, mladoženjin mlađi brat pao je u alkoholnu komu. Došla je Hitna pomoć po njega. U jednom trenutku izbila je i tuča zbog pesme - dodala je autorka objave.