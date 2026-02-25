Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude vrhunac srednjoškolskog obrazovanja - maturska ekskurzija - za deo učenika završilo se panikom i neprijatnim iskustvom.

Tokom boravka u hotelu u Španiji, više đaka ostalo je bez novca i ličnih stvari, a reakcija nadležnih dodatno je produbila osećaj nesigurnosti.

Ovu priču podelio je učenik na Reditu.

- Sredinom oktobra smo bili na ekskurziji kao 4. godina gimnazije (maturska ekskurzija). Sve na ekskurziji je krenulo lepo i išli smo iz Srbije preko Hrvatske, pa Slovenije u Italiju, Monako, Francusku i na kraju u Španiju. Dakle sve je išlo prilično normalno dok nismo došli do malog mesta u Španiji pod imenom Ljoret de Mar. Tamo smo imali 3 noćenja - počeo je priču ovaj momak.

Mesto je, prema njegovim rečima, malo i super opremljeno, ali je nebezbedno.

- Migranti stoje na svakom uglu i čekaju pravi trenutak da odžepare nekoga, ali se nikome od nas to nije desilo jer smo se kretali u velikim grupama. Kada smo stigli u hotel sve je delovalo okej, osim što su kamere postojale samo u prizemlju hotela, a hotel je imao više spratova sa dugačkim hodnicima koji su vodili do soba u kojima nije bilo nijedne kamere, pored nas su tu bili smešteni Hrvati, Crnogorci i možda i Bosanci - naveo je.

Druge večeri desilo se nešto sumnjivo.

- U hotel je upao lopov sa namerom da pokrade određene sobe i čak je kod sebe imao i nož, ali je bio brojčano nadjačan od celog Balkana. I mislili smo da se na tome završilo. Treći dan smo bili u Barseloni i hotel je bio prazan, i niko nije bio tamo sem osoblja. Vraćali smo se iz Barselone kada je drugar dobio notifikaciju da mu je potrošeno 100 evra sa kartice koju je ostavio u sobi iz nepoznatih razloga. Tu je u autobusu već krenula opšta panika da su svi opljačkani što je delimično tačno jer je trećina hotela bila opljačkana, u smislu da su uzeli cele kofere i nisu ostavljali ništa za sobom - tvrdi ovaj momak.

Lopovi su ulazili preko terasa koje su spajale požarne stepenice koje su vodile do prvog sprata, a koje nisu bile osigurane katancem i kamerama.

- Moja soba nije bila taknuta pošto je bila sa druge strane gde nije bilo požarnih stepenica. Meni je bila sumnjiva sobarica koja je ujutru došla da čisti pa je nismo pustili unutra. U hotelu su postojali sefovi koji su po tvrdnjama osoblja bili sigurni, i onda su naša braća Crnogorci našla obijen sef bez novca. To treće noćenje provelo se u sakupljanju novca za oštećene, čuvanju drugih i uglavnom je spavalo po 10 ljudi u sobama koje nisu bile opljačkane - naveo je.

Ovaj momak tvrdi i da policiju njihov slučaj i nije preterano zanimao, kao ni osoblje hotela.