Slušaj vest

Porodilja (34) kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje uspešno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Ne propustiteDruštvo(VIDEO) Dramatičan snimak sa Kopaonika, minuti su odlučivali o ishodu: Ovako su se spasioci borili za život teško povređenog skijaša! Helikopter u akciji
gss.jpg

Iz Uprave navode da je pacijentkinja, uz stalni nadzor medicinskog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, helikopterom transportovana u Urgentni centar – Kliniku za neurohirurgiju u Beogradu.

- Helikopter je u Beograd sleteo nekoliko minuta pre ponoći, nakon čega je pacijentkinju preuzeo dežurni neurohirurški tim radi daljeg lečenja - navodi se u saopštenju, prenose tamošnji mediji.

Kurir/ Alo

Ne propustiteDruštvo"SRBIJA MEĐU PRVIMA ODGOVORILA NA POZIV CRNE GORE ZA POMOĆ" Pilot MUP na kamovu 32: Kad vidimo radost u očima meštana, to je najveća plata za naš trud! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-18 112520.jpg
DruštvoSrbija dobija helikoptersku hitnu pomoć! Sanitet u vazduhu važan kada svaki sekund odlučuje o životu, od Pećinaca do VMA samo 15 minuta
shutterstock_2688775.jpg
DruštvoLETELI SMO HELIKOPTEROM KOJI GASI POŽARE I TRAGA ZA NESTALIMA: Evo zašto je elitna flota MUP među prve 4 jedinice u Evropi (FOTO)
collage.jpg
DruštvoONI NE POSTAVLJAJU PITANJE KOLIKO JE TEŽAK ZADATAK, ONI GA IZVRŠE! Za pilote Helikopterske jedinice MUP nema NEMOGUĆIH MISIJA
helis.jpg

Helikopter „Kamov“ MUP-a Srbije četvrti dan angažovan je na gašenju požara u Crnoj Gori Izvor: Mup Srbije