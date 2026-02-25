Slušaj vest

Roditelji đaka osnovne škole "Rade Končar" u Zemunu tvrde da je učenik te škole, preko Instagram naloga poslao uznemirujuću poruku i navodno pretio školskim drugovima. Ministarstvo prosvete obavešteno je o slučaju.

Pojedini roditelji obratili su se saopštenjem zbog novonastale situacije.

- Smatramo da je bezbednost naše dece direktno ugrožena, a reakcija nadležnih u školi do sada je bila potpuno neadekvatna i netransparentna. Učenik osmog razreda objavio je na svom Instagram profilu stori sa eksplicitnom pretnjom da će 3. marta počiniti masakr u našoj školi. Iako je objava obrisana nakon pola sata, šteta je već učinjena, a strah među decom je ogroman - istakli su roditelji u saopštenju.

Učenik ranije suspendovan

Oni tvrde da je isti učenik i ranije maltretirao vršnjake elektrošokerom.

- Učenik je suspendovan na samo dve nedelje. Skandalozna je činjenica da je pre dva dana boravio u školi kako bi radio kontrolni zadatak. Iako je bio u pratnji majke i policije, sam njegov boravak u školskom prostoru izazvao je paniku i strah među učenicima koji su se zatekli u blizini.

Predsednik Saveta roditelja je već uputio zvaničan mejl direktorki škole u kojem zahteva hitno izjašnjenje i uvođenje rigoroznijih mera bezbednosti. 

- Nećemo dozvoliti da se pretnja životima naše dece ignoriše. Deca su preplašena, odbijaju da idu na nastavu, a naša je dužnost da zahtevamo školu koja je sigurno okruženje, a ne mesto straha - navodi se u saopštenju.

"Sporna objava ne sadrži pretnje"

Iz Osnovne škole "Rade Končar" u Zemunu, nakon prijave da je jedan učenik na društvenim mrežama podelio uznemirujući sadržaj, kako prenosi "Blic", ističu da sporna objava ne sadrži pretnje, a da se nastava odvija bez prekida.

Kako se navodi u saopštenju škole, problematičan sadržaj na Instagram profilu učenika nastao je tokom raspusta, a uprava je reagovala čim je dobila saznanja o tome.

- U vezi sa situacijom da je učenik Osnovne škole "Rade Končar", tokom raspusta, na svom instagram profilu objavio sadržaj koji je uznemirio učenike i roditelje škole, škola je odmah po saznanju, pozvala roditelje učenika, obavestila policiju i organizovala sastanak Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja - navode iz OŠ "Rade Končar".

Prema prvim prikupljenim informacijama, kako kažu, objava učenika ne sadrži pretnje i oslikava njegovu trenutnu životnu fazu u kojoj se nalazi.

- U skladu sa procedurama u oblasti zaštite od nasilja, uključene su sve nadležne institucije i ustanove, koje utvrđuju sve okolnosti - stoji u saopštenju.

Nastava se odvija redovno

Takođe, iz ustanove naglašavaju da se nastava u školi odvija redovno za sve učesnike u vaspitno-obrazovnom procesu.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče ujutru su intervenisali u Osnovnoj školi "Rade Končar" u Zemunu zbog prijave da je jedan učenik na društvenim mrežama podelio uznemirujući sadržaj, a o ovom slučaju se oglasilo i Ministarstvo prosvete.

U toku je prikupljanje informacija i postupanje u skladu sa propisanim procedurama, po pravilniku i protokolu postupanja u ustanovi kada su u pitanju nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Uključene su sve nadležne institucije, policija i Centar za socijalni rad. Ministarstvo prosvete kako navode, prati dalje postupanje škole.

