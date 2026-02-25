Slušaj vest

Vojnik Boban Milenković poginuo je 9. maja 1999. godine tokom NATO bombardovanja, kada je, rizikujući sopstveni život, istrčao iz zaklona kako bi spasao psa graničara.

U želji da zaštiti nemoćnu životinju od kasetne bombe, svojim telom ju je zaklonio od gelera i stradao na mestu. Njegov čin ostao je simbol čovečnosti, hrabrosti i bezuslovne ljubavi prema psima, a uspomena na njega danas živi kroz odlikovanje i spomenik podignut u njegovu čast.

Fejsbuk stranica "Ovo je Srbija" podsetila je na herojski čin ovog vojnika.

Voleo da bude graničar

- Vojnik Boban Milenković poginuo je 1999. godine od NATO bombi spasavajući psa graničara. On je poginuo od kasetne NATO bombe, pokazujući čovečnost i plemenitost, mitskih razmera. Po rečima njegovog brata, Boban je voleo da bude graničar, uz to i da bude kerovođa, jer je, kako kaže, mnogo voleo pse - navodi se u objavi.

Na služenje vojnog roka je otišao u Zaječar, a nakon toga, u jesen je dobio prekomandu za Đakovicu.

Raspoređen je kao graničar na karauli "Dejan Radanović", u okviru 53. graničnog bataljona, koji je obezbeđivao granicu sa Albanijom.

Bio posvećen psima

Oni koji su poznavali ovog momka, znali su koliko je bio posvećen psima. Od malena uvek je imao nekog kera uz sebe. Svoju ljubav prema najvernijem čovekovom prijatelju, pokazaće i svojim čovečnim delom, ali će ga to koštati života. Bobanov podvig je jedinstven na ovim prostorima, a i šire.

Boban je 9. maja 1999. godine, istrčao iz svog zaklona, kako bi odvezao psa graničara Gafa, koji je ostao van rova. Kada je istrčao iz zaklona, bacio se preko psa kako bi ga zaštitio svojim telom od gelera.

Gaf je preživeo

Jedan od njih ga je pogodio. Na mestu je ostao mrtav. Nemački ovčar Gaf je preživeo, ali je bio teško ranjen. Na spomeniku je njegova slika sa Gafom.

Boban Milenković odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. 9. maja 2025. godine u selu Repište, kod česme, otkriven je spomenik Bobanu Milenkoviću

Kurir/ FB "Ovo je Srbija"