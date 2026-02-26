Slušaj vest

Žarko Lomić (37) doživeo je moždani udar sa 35 godina. Kroz ličnu priču opisao je trenutke straha i borbe za život.

Iznenadna jaka glavobolja, gubitak kontrole nad desnom stranom tela i nemogućnost komunikacije, samo su deo njegovog iskustva koje završava hitnom operacijom i uspešnim uklanjanjem tromba.

- Doživeo sam moždani udar sa 35 godina. Osetio sam jaku glavobolju, u jednom trenutku sam osetio da gubim kontrolu nad desnom polovinom tela, uspeo sam da se pridržim da sednem na kauč, nisam mogao da kontrolišem desni deo tela - ispričao je Žarko.

Žarko Lomić Foto: Tiktok/ mozdaniudar.rs

Njegova ispovest objavljena je na Tiktok nalogu pod nikom "mozdaniudar.rs".

- U jednom trenutku mi se vratila kontrola. Tada sam uzeo mobilni telefon i pokušao da pozovem nekog. Međutim, brojevi i slova mi ništa nisu značili zato što sam izgubio mogućnost čitanja. Imao sam i malo suženo vidno polje od same glavobolje, nisam mogao nikoga da pozovem.

Kasnije je usledio poziv od njegove supruge, koja je shvatila da Žarko ne može da priča.

- Tek kada sam počeo da pričam postao sam svestan da zapravo ne mogu da pričam. Ostao sam kući u tom stanju i čekao svoju svastiku. Moždani udar sam doživeo oko 15.30 časova i posle nekih 4 sata smo stigli do Hitne pomoći - prisetio se Žarko.

Pregledan je, a operacija je počela oko 22 časa.

- Trajala je dva sata, bio sam svestan tokom operacije, oni su ušli kroz venu na mojoj nozi i tako došli do mozga i počeli da rade na uklanjanju tromba. Tokom te operacije doktori su me pitali više puta da li mogu da govorim. Nažalost nisam mogao da govorim tokom operacije. Oni su mi na kraju rekli da je operacija uspešna, ali nisam uopšte mogao da pričam. Nakon toga sam odveden u šok sobu - dodao je on.