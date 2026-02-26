Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Simeona Mirotočivog , čije je svetovno ime pre nego što se zamonašio bilo Stefan Nemanja .

Osnivač srpske srpske vladarske loze - dinastije Nemanjića, umro je na današnji dan 1200. godine. Rođen je u okolini današnje Podgorice 1114. godine, a vladao je istočnim srpskim zemljama. Uspevši da proširi državu, borio se protiv bogumila i smatra se jednim od rodonačelnika srpske pravoslavne crkve. Srpski narod ga poštuje jer je - kako je svojevremeno rekao episkop Atanasije Rakita - fizički i duhovni koren srpskog naroda.

Godine 1196, četiri leta pre upokojenja, odrekao se prestola u korist svog srednjeg sina Stefana, budućeg prvog kralja srpske države. Već sutradan se zamonašio i otišao u manastir Vatoped na Svetoj gori kod svog sina. Zajedno obnavljaju manastir Hilandar, koji su dobili od vizantijskog cara. Još postoji loza koju je zasadio Sveti Simeon.

Narod veruje dazrno ovog grožđa iz Hilandarauz post i molitve Svetom Simeonu pomaže nerotkinjama da dobiju potomstvo. Simeon je u njemu poživeo samo sedam meseci. Sava je preneo njegove posmrtne ostatke 1208. godine u Rašku, da bi nad njima izmirio svoju stariju braću Stefana i Vukana koji su se borili za vlast. Mošti su mu pohranjene u Studenici, njegovoj zadužbini.

Gradio je još Sveti Simeon i Đurđeve stupove, manastir Svetog Nikole kod Kuršumljije i i crkvu Svete Bogorodice na ušću reke Kosanice. Zbog čudotvornog tečenja mira iz njegovih zemnih ostataka, prozvan je Mirotočivim.

Upokojio se u srpskom manastiru Hilandaru, koji je podigao zajedno sa svojim sinom Rastkom, monahom Savom, kog srpski narod slavi kao svog najvećeg prosvetitelja Svetog Savu.

Sava je njegove mošti preneo 1208. u Rašku, da bi nad njima izmirio stariju braću, budućeg kralja Stefana Prvovenčanog, i najstarijeg Vukana, koji su se borili za vlast. Mošti su mu položene u manastiru Studenica. Pretpostavlja se da nema srpske crkve u kojoj nije prikazan njegov lik, a posvećena mu je i kapela u rezidenciji srpskog patrijarha u Beogradu.