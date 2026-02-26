Slušaj vest

"Oprala sam automobil, sve tip-top sređeno, nijedna lampica upozorenja ne svetli, dakle sve je spremno za tehnički, to je to, mislim se ja. Međutim, tokom samog pregleda, hladan tuš - serviser mi saopštava da mi ne radi lampica iznad registarske tablice pozadi! Nisam ni znala da tu ima lampica, pa tako ni da ne radi. Epilog, mora da se zameni, pa sve ispočetka", iskustvo je Beograđanke. Da, to što nam se čini kao sitnica ili beznačajna stvar, dovoljno je da ne prođete tehnički pregled. Evo za šta se sve "pada".

Uvođenjem obaveznog video-nadzora, kao i uspostavljanjem centralnog informacionog sistema koji rezultate merenja šalje direktno u bazu, "gledanje kroz prste" na tehničkom pregledu vozila postalo je prošlost. Automobil mora biti apsolutno ispravan, a vozači se često iznenade kada "padnu" na tehničkom zbog naizgled - beznačajnih detalja.

Kako pokazuju dosadašnja iskustva zaposlenih u tehničkim pregledima, kao i samih vozača, pet najčešćih razloga zbog kojih se tehnički pregled ne prolazi su:

Postoji pet najčešćih razloga zbog kojih vozila padaju na tehničkom pregledu Foto: Shutterstock

neispravne sijalice i signalizacija

neispravan kočioni sistem

nevažeća prva pomoć

neopran automobil

rupe od korozije

Zbog toga, evo detaljnog spiska šta sve vaš automobil mora da ispuni kako bi uspešno prošao ovu kontrolu, neophodnu za registraciju četvorotočkaša.

"Krupne" stvari koje moraju biti potpuno ispravne

Kočioni i upravljački sistem su najvažniji faktor bezbednosti vozila i ako nešto u tom segmentu ne valja, neće biti popusta na tehničkom pregledu. Detaljno se proveravaju prednja, zadnja i ručna kočnica, kao i upravljački mehanizam. Istrošene pločice i krivi doboši često su razlog za pad.

Kada je reč o karoseriji, šasiji i podu, sitna udubljenja i ogrebotine vas neće oboriti, ali ukoliko na vozilu postoje rupe usled korozije, automobil neće proći tehnički pregled.

Za motor, rashladni i izduvni sistem važi jasno pravilo - ovi mehanizmi moraju biti u potpunosti ispravni.

Konačno, gume moraju biti tehnički ispravne i usklađene. Pravilo je, naime, da pneumatici na istoj osovini moraju biti apsolutno identični, što će reći, da su istih dimenzija, istog proizvođača i modela.

"Sitnice" na koje vozači često ne obraćaju pažnju

Vozači, obratite pažnju na sitnice Foto: Shutterstock

Kada je reč o svetlosnoj signalizaciji vozila, na tehničkom pregledu važi pravilo da apsolutno sve sijalice moraju da rade. To podrazumeva farove, pokazivače pravca (migavce), stop svetla, svetla za maglu, rikverc svetlo... U ovom segmentu, a to je “sitnica” na koju veliki broj vlasnika automobila ne obraća pažnju, jeste sijalica koja osvetljava registarsku tablicu, ali čak i ako je samo ona neispravna ishod je sledeći - "pali" ste tehnički pregled.

Brisači i prskalice, odnosno, uređaji za brisanje i kvašenje vetrobrana takođe moraju da funkcionišu. Uzalud dolazite na tehnički pregled ako vam ne radi prskalica za vetrobransko staklo tako što ste zaboravili da dopunite tečnost za brisače – "pali ste".

Automobil neće proći tehnički pregled ni ukoliko prednji ili zadnji prozori ne mogu u potpunosti da se otvore. Takođe, kod kabrioleta, pokretni krov mora biti u potpunosti ispravan i funkcionalan.

Konačno, i kod automobila, bar na tehničkom pregledu, važi da je "čistoća pola zdravlja". Vozilo mora biti čisto jer se na liniji tehničkog pregleda detaljno fotografiše pre početka procesa. Prljav automobil ne prolazi, a savet automehaničara je da ga ne perete neposredno pred odlazak na liniju, već nekoliko dana ranije, kako vlaga ne bi napravila kratkotrajni problem sa signalizacijom.

Nedostatak obavezne opreme redovno obara vozače

Pripremite obaveznu opremu Foto: Tanjug/sava Radovanović

Najpre, deo obavezne opreme vozila je prva pomoć i to isključivo sa važećim rokom trajanja. Jer, komplet prve pomoći (Tip B za putnička vozila) ima rok upotrebe od pet godina. Ukoliko je taj rok istekao, komplet se smatra neispravnim, a zbog ovog "detalja", vozači masovno "padaju" na tehničkom pregledu.

Uz komplet prve pomoći, i reflektujući prsluk, sigurnosni trougao i uže ili sajla za vuču takođe se moraju naći u vozilu.

Konačno, rezervni točak je takođe obavezan deo opreme vozila, izuzev ako je vaš automobil fabrički opremljen run-flat pneumaticima ili nekim drugim sredstvom za privremenu popravku probušene gume.

Prepravke na vozilu bez važećeg atesta

Bilo koja modifikacija na vozilu zahteva atest koji se donosi na uvid, a bez njega takođe nema prolaska tehničkog pregleda.

Tako, kako je objašnjeno propisima, vozači moraju imati odgovarajuće ateste ukoliko njihov automobil ima ugrađen TNG uređaj (plin), kuku za vuču, zatamnjena stakla pomoću folija, prebačen volan sa desne na levu stranu ili ukoliko su izvađena zadnja sedišta kako bi se putničko vozilo pretvorilo u teretno.

Šta ako vas ipak vrate sa tehničkog pregleda

Odgovor nije za očajavanje, ali jeste za brzo reagovanje.

Naime, ukoliko se na liniji za tehnički pregled utvrdi da vašem vozilu nešto od navedenog nedostaje ili je neispravno, dobijate rok od tačno tri dana da otklonite nedostatke kod odgovarajućeg majstora i ponovo dođete na "popravni". Za zamenu prve pomoći, pojedini servisi tolerišu i rok od sedam dana, a povoljnost u ponavljanju tehničkog pregleda je u tome što nećete morati da opet platite celu uslugu.

Zato je pre odlaska na tehnički pregled, zapravo, najbolja prevencija - odlazak kod svog majstora koji će vozilo pregledati i otklonite sve eventualne mane na vreme.

Kurir.rs/ Blic