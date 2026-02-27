Slušaj vest

Stanari koji žive u stambenim zgradama obavezni su da učestvuju u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade, poput lifta i krova, bez obzira na to da li ih lično koriste ili ne.

Često mnogi stanari imaju nedoumice oko plaćanja troškova održavanja zajedničkih delova zgrade, a neretko i mišljenje da za određene delove, poput lifta ili krova, ne moraju da učestvuju ukoliko ih ne koriste.

- Živim u prizemlju zgrade. Zašto moram da plaćam održavanje lifta i popravku krova, kada lift ne koristim, a krov nije iznad mog stana? - upitao je jedan stanar Udruženje potrošača "Efektiva".

Dužnost stanara

Ovo udruženje objavilo je poruku ovog stanara uz objašnjenje.

- Stambenu zajednicu čine svi posebni i zajednički delovi stambenog objekta (zgrade). Posebni delovi su stanovi, poslovni prostor, garaže, dok su zajednički delovi ulaz, stepenište, lift, krov, zemljište itd... - navodi "Efektiva" na Instagramu.

Članom 63. Zakona o stanovanju, propisana je obaveza vlasnika posebnih delova, da učestvuju u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade.

- Dakle, bez obzira na to, na kom spratu je stan i da li vlasnik istog koristi lift, on je dužan da učestvuje u troškovima održavanja istog. Isto tako, dužan je da učestvuje i u popravci krova, podjednako kao i vlasnik stana koji živi u potkrovlju - objašnjeno je.

Učešće u troškovima održavanja, može se odrediti na jedan od dva načina:

1. Svaki poseban deo zgrade plaća isti iznos na mesečnom nivou

2. Plaćanje prema kvadraturi, tj udelu površine posebnog dela, u ukupnoj površini zgrade.

Vlasnik stana sa većom površinom, plaća više, dok vlasnik manjeg stana, plaća manje. Odluku o načinu plaćanja donosi skupština SZ.

- Ono što je bitno, u slučaju nastanka šteta (recimo, procuri krov), vlasnik stana koji je pretrpeo štetu, ima pravo na naknadu iste od strane stambene zajednice, pa je to još jedan razlog zajedničkog učešća u redovnom održavanju zgrade - navodi "Efektiva".

Pitanje ovog stanara izazvalo je burne reakcije korisnika.

- Kad mu se bude zapušila kanalizacija, ostavite ga da pliva sa Nindža Kornjačama - navodi se u jednom od komentara.

"Onda bi ovaj iz potkrovlja odbio da plati kada se izliju fekalije manijaku iz prizemlja. Ovaj baksuzni narod je čudo", napisao je jedan korisnik.