Slušaj vest

Sergej Žugaj je momak koji je ostavljen u Domu za nezbrinutu decu, a kada je pomislio da je našao usvojitelje koji će ga voleti, život ga je demantovao. Godinama je od strane usvojiteljke, trpeo psihičko i fizičko nasilje, dok nije postao punoletan i odlučio da krene svojim putem.

Kako je istakao za emisiju "Redakcija", on je usvojen od svoje druge godine života od strane porodice u Pančevu:

Foto: Kurir Televizija

- Usvojiteljka nikada nije imala ljubavi prema meni, maltreitrala me je fizički čim je stigla ali i psihički. Nije birala, tukla me je, vređala. Usvojitelj je za to vreme radio, ali mi je sve vreme bio podrška. Njemu sam se za sve žalio, bio je moje rame za plakanje - kaže Sergej i dodaje:

- Nikada me nije udario. Slučajno sam sa 18 godina saznao od komšinice da sam usvojen. Nisam znao šta to znači. Pitao sam usvojiteljku ona je rekla da to nije ni bitno, već je najbitnije ko me je vaspitao, plaćao školovanje, lečenje i tako dalje.

Susret sa majkom

Sergej je odmah otišao u Socijalnu službu, tada su mu otkrili da usvojitelji nisu njegovi pravi roditelji. Dali su mu majčin kontakt i njegovog polubrata:

- Sa njima sam pričao u Socijalnoj službi. Moja podrška je bio usvojitelj a usvojiteljki to nije bilo bitno, dok je on bio sve vreme uz mene. Nakon toga, upoznao sam devojku iz Kruševca koja je bila u sličnoj situaciji kao i ja. Uspeo sam da joj pomognem i sa njom i dalje živim. Ona se tada preselila kod mene - ispričao je Žugaj i objasnio:

Foto: Shutterstock

- Usvojiteljka nije volela moje prijatelje i manipulisala je sa mnom protiv moje devojke. Pričala je ružne reči, par puta je čak i zvala policiju. Mrzela je nju, kao što mrzi i mene. Zaključavala je svoju sobu gde stoji frižider, krila je hranu od nas. Smatrala je mene kao roba. A kako je rekla, ako ne radim, izbaciće me na ulicu.

"USVOJITELJKA ME JE TUKLA SA ČIM JE STIGLA I PRATILA DAĆE ME IZBACITI!" Potresna ispovest mladića koji je usvojen: Od komšinice sam sve saznao Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs