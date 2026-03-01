Slušaj vest

Putnici su na Zanzibar doputovali upravo preko Dubaija, a istom rutom trebalo je i da se vrate. Međutim, kako navode, avio-kompanija Flydubai nije im ponudila nikakvo konkretno rešenje, osim čekanja leta ka Dubaiju – koji je u međuvremenu otkazan.

„Ovde smo već više od deset sati, niko nam ne govori koliko ćemo još čekati, niti šta će se dalje dešavati, ukoliko se ne otvori vazdušni prostor iznad Emirata“, kaže jedna od putnica.

Dodatni problem predstavlja činjenica da ne postoji nijedan direktan let ka Beogradu, dok se eventualne alternativne avio-karte ka drugim destinacijama nude po cenama od 2.000 do čak 3.000 evra, što je za većinu putnika neprihvatljivo.

Među zaglavljenima na aerodromu nalaze se građani Srbije iz Sremske Mitrovice, Šapca, Beograda, Sombora i Novog Sada.

Putnici su pokušali da potraže pomoć i od države. Kako navode, pisanim putem kontaktirana je Ambasada Srbije u Najrobiju, ali do zaključenja ovog teksta odgovor nije stigao.

„Nemamo jasne informacije o daljem toku putovanja, niti znamo kada bismo mogli da se vratimo kući. Aranžman je bio organizovan, povratak preko Dubaija nije bila naša odluka, već deo programa putovanja“, navodi putnica Aleksandra.

Putovanje je realizovano u organizaciji turističke agencije Jungle Tribe iz Beograda.

Za sada ostaje neizvesno kada će i kako ovi putnici uspeti da napuste Zanzibar i vrate se u Srbiju, dok vreme prolazi, a odgovori izostaju.

Problemi sa povratkom putnika povezani su sa aktuelnim poremećajima u avio-saobraćaju na Bliskom istoku, zbog kojih je došlo do privremenog zatvaranja pojedinih vazdušnih prostora, što je direktno uticalo na letove ka i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Avio-kompanije koje koriste Dubai kao tranzitni čvor, među njima i Flydubai, otkazale su ili odložile deo letova, dok se putnicima uglavnom nude čekanje, promene termina ili refundacije, u skladu sa pravilima avio-prevoznika.

Zvaničnih informacija o tačnom vremenu normalizacije saobraćaja za sada nema, a putnici širom sveta suočavaju se sa višesatnim zadržavanjima na aerodromima i neizvesnošću oko nastavka putovanja.