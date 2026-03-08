Slušaj vest

"Bilo nas je ukupno pet sestara. Zbog teških životnih okolnosti, naši biološki roditelji dali su nas sve na usvajanje. Kao male razdvojene smo iz doma i svaka je krenula svojim putem...", tako svoju i sudbinu svojih sestara opisuje Ljiljana koja u jednoj od popularnih grupa na Fejsbuku pokušava da im uđe u trag.

Jedina joj je želja, veli, da se opet sve ponovo okupe, zagrle i upoznaju.

Ljiljana je svoju tešku sudbinu podelila u FB grupi Pokidane veze u kojoj se ljudi traže - davno izgubljeni prijatelji, roditelji i deca, sestre i braća koje su život, tragedije, ratovi devedesetih razdvojili, a ima i onih koji bi samo da se ponovo čuju ili vide sa drugarom iz prvog osnovne koji se odselio...

Ljiljana je u potrazi za sestrama na Fejsbuku napisala sledeće:

"Poštovani čitatelji,

obraćam vam se s nadom i iskrenom molbom za pomoć u potrazi za mojim sestrama koje su kao djevojčice, tokom devedesetih godina, usvojene iz Hrvatske i odvedene u Italiju.

Moje ime je Ljiljana Lalić, danas Brdar. Nas je bilo ukupno pet sestara. Zbog teških životnih okolnosti, naši biološki roditelji dali su nas sve na usvajanje. Kao male djevojčice razdvojene smo iz Dječjeg doma „Nazorova“ u Zagrebu i svaka je krenula svojim putem.

Želim da moje sestre znaju da sam i ja, baš kao i one, prošla kroz proces usvajanja i da razumijem svu težinu i tišinu koju takvo djetinjstvo nosi.

U međuvremenu sam saznala da su naši biološki roditelji preminuli. Prošle godine uspjela sam pronaći jednu od sestara, što mi je dalo snagu i vjeru da ne odustanem dok ne pronađem i ostale. Trenutno tragamo za dvije sestre za koje imamo saznanja da žive u Italiji i da su usvojene u istu porodicu s prezimenom Nanni:

Vedrana Lalić, rođena 1988. godine, danas nosi ime Clelia Nanni.

Bojana Lalić, rođena 1989. godine, danas nosi ime Marija Nanni.

Foto: Facebook printscreen/Pokidane veze, Privatna arhiva

O njima imam samo dvije dragocjene fotografije iz djetinjstva, jedini trag koji me povezuje s našom zajedničkom prošlošću.

Moja jedina želja je da se nas pet sestara ponovno pronađemo i okupimo. Ne tražim ništa osim prilike da se upoznamo, zagrlimo i obnovimo pokidane porodične veze.

Ako poznajete Mariju ili Cleliju Nanni, ili ako ste vi ove redove prepoznale kao svoje – molim vas, javite se. Vaša sestra Ljiljana vas čeka."